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Разведчик рассказал о женщинах в рядах ВСУ под Купянском
Разведчик рассказал о женщинах в рядах ВСУ под Купянском - РИА Новости, 27.08.2023
Разведчик рассказал о женщинах в рядах ВСУ под Купянском
Женщины-операторы БПЛА воюют в рядах украинской армии на Купянском участке фронта, рассказал РИА Новости разведчик 1-й танковой армии Западной группировки... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T06:02
2023-08-27T06:02
2023-08-27T06:08
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безопасность
вооруженные силы украины
украина
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 27 авг — РИА Новости. Женщины-операторы БПЛА воюют в рядах украинской армии на Купянском участке фронта, рассказал РИА Новости разведчик 1-й танковой армии Западной группировки российских войск. "Недавно сбили "птичку" (БПЛА. — Прим. ред.) противника, птичка в хлам. От нее остался "сбросник", она, видимо, летела на обратный маршрут и была пустая. Сняли, посмотрели - ремешок для крепления боеприпасов розовый, подумали, что, предположительно, "летала" женщина", — рассказал разведчик.По его словам, когда начали использовать этот "сбросник", при отклеивании липучек обнаружили женские волосы рыжего цвета, разведчик предполагает, что случайно они туда вряд ли попали. В понедельник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что активные боевые действия идут возле села Синьковка под Купянском. По его словам, украинские военные уже покинули поселок. В сводке Минобороны говорилось об "улучшении тактического положения на Купянском направлении".
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безопасность, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Украина
Разведчик рассказал о женщинах в рядах ВСУ под Купянском
Разведчик: женщины-операторы БПЛА воюют под Купянском в рядах ВСУ
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 27 авг — РИА Новости. Женщины-операторы БПЛА воюют в рядах украинской армии на Купянском участке фронта, рассказал РИА Новости разведчик 1-й танковой армии Западной группировки российских войск.
«
"Недавно сбили "птичку" (БПЛА. — Прим. ред.) противника, птичка в хлам. От нее остался "сбросник", она, видимо, летела на обратный маршрут и была пустая. Сняли, посмотрели - ремешок для крепления боеприпасов розовый, подумали, что, предположительно, "летала" женщина", — рассказал разведчик.
По его словам, когда начали использовать этот "сбросник", при отклеивании липучек обнаружили женские волосы рыжего цвета, разведчик предполагает, что случайно они туда вряд ли попали.
В понедельник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что активные боевые действия идут возле села Синьковка под Купянском. По его словам, украинские военные уже покинули поселок. В сводке Минобороны говорилось об "улучшении тактического положения на Купянском направлении".
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