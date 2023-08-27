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Разведчик рассказал о женщинах в рядах ВСУ под Купянском - РИА Новости, 27.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:02 27.08.2023 (обновлено: 06:08 27.08.2023)
https://ria.ru/20230827/spetsoperatsiya-1892476444.html
Разведчик рассказал о женщинах в рядах ВСУ под Купянском
Разведчик рассказал о женщинах в рядах ВСУ под Купянском - РИА Новости, 27.08.2023
Разведчик рассказал о женщинах в рядах ВСУ под Купянском
Женщины-операторы БПЛА воюют в рядах украинской армии на Купянском участке фронта, рассказал РИА Новости разведчик 1-й танковой армии Западной группировки... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T06:02
2023-08-27T06:08
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
украина
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 27 авг — РИА Новости. Женщины-операторы БПЛА воюют в рядах украинской армии на Купянском участке фронта, рассказал РИА Новости разведчик 1-й танковой армии Западной группировки российских войск. &quot;Недавно сбили &quot;птичку&quot; (БПЛА. — Прим. ред.) противника, птичка в хлам. От нее остался &quot;сбросник&quot;, она, видимо, летела на обратный маршрут и была пустая. Сняли, посмотрели - ремешок для крепления боеприпасов розовый, подумали, что, предположительно, &quot;летала&quot; женщина&quot;, — рассказал разведчик.По его словам, когда начали использовать этот "сбросник", при отклеивании липучек обнаружили женские волосы рыжего цвета, разведчик предполагает, что случайно они туда вряд ли попали. В понедельник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что активные боевые действия идут возле села Синьковка под Купянском. По его словам, украинские военные уже покинули поселок. В сводке Минобороны говорилось об "улучшении тактического положения на Купянском направлении".
https://ria.ru/20230827/spetsoperatsiya-1892475218.html
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безопасность, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Украина
Разведчик рассказал о женщинах в рядах ВСУ под Купянском

Разведчик: женщины-операторы БПЛА воюют под Купянском в рядах ВСУ

© AP Photo / Andrew MarienkoВоеннослужащая ВСУ
Военнослужащая ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© AP Photo / Andrew Marienko
Военнослужащая ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 27 авг — РИА Новости. Женщины-операторы БПЛА воюют в рядах украинской армии на Купянском участке фронта, рассказал РИА Новости разведчик 1-й танковой армии Западной группировки российских войск.
«

"Недавно сбили "птичку" (БПЛА. — Прим. ред.) противника, птичка в хлам. От нее остался "сбросник", она, видимо, летела на обратный маршрут и была пустая. Сняли, посмотрели - ремешок для крепления боеприпасов розовый, подумали, что, предположительно, "летала" женщина", — рассказал разведчик.

По его словам, когда начали использовать этот "сбросник", при отклеивании липучек обнаружили женские волосы рыжего цвета, разведчик предполагает, что случайно они туда вряд ли попали.
В понедельник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что активные боевые действия идут возле села Синьковка под Купянском. По его словам, украинские военные уже покинули поселок. В сводке Минобороны говорилось об "улучшении тактического положения на Купянском направлении".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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