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Группировка "Днепр" уничтожила три лодки с украинскими диверсантами - РИА Новости, 27.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:06 27.08.2023 (обновлено: 08:15 27.08.2023)
https://ria.ru/20230827/spetsoperatsiya-1892475218.html
Группировка "Днепр" уничтожила три лодки с украинскими диверсантами
Группировка "Днепр" уничтожила три лодки с украинскими диверсантами - РИА Новости, 27.08.2023
Группировка "Днепр" уничтожила три лодки с украинскими диверсантами
Военнослужащие группировки "Днепр" уничтожили три лодки с украинскими диверсантами, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра подразделения Роман Кодрян. РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T05:06
2023-08-27T08:15
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
безопасность
сша
херсонская область
владимир сальдо
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Военнослужащие группировки "Днепр" уничтожили три лодки с украинскими диверсантами, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра подразделения Роман Кодрян."За прошедшие сутки военнослужащими группировки "Днепр" в районе населенных пунктов Бургунка и Садовая выявлены и уничтожены три маломерных быстроходных судна и до шести человек личного состава ВСУ", — сказал офицер.В районе населенного пункта Токаревка российская артиллерия подавила и уничтожила орудия Д-30 и 2А65 вместе с расчетами противника. Операторы ударных БПЛА "Ланцет" обнаружили и нанесли удар по гаубице М777 производство США возле Зеленовки. &quot;Вместе с тем нанесено огневое поражение по трем пунктам временной дислокации военнослужащих ВСУ в населенных пунктах Очаков, Тягинка, Никольская, а также уничтожен склад боеприпасов в районе населенного пункта Дмитровка&quot;, — добавил Кодрян.Как сообщил в четверг врио главы Херсонской области Владимир Сальдо, российские военные не позволили бойцам ВСУ высадиться на левый берег Днепра.
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вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, безопасность, сша, херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ, Безопасность, США, Херсонская область , Владимир Сальдо
Группировка "Днепр" уничтожила три лодки с украинскими диверсантами

Военнослужащие группировки "Днепр" за сутки уничтожили три лодки с диверсантами

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Боевая работа в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Военнослужащие группировки "Днепр" уничтожили три лодки с украинскими диверсантами, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра подразделения Роман Кодрян.
"За прошедшие сутки военнослужащими группировки "Днепр" в районе населенных пунктов Бургунка и Садовая выявлены и уничтожены три маломерных быстроходных судна и до шести человек личного состава ВСУ", — сказал офицер.
В районе населенного пункта Токаревка российская артиллерия подавила и уничтожила орудия Д-30 и 2А65 вместе с расчетами противника. Операторы ударных БПЛА "Ланцет" обнаружили и нанесли удар по гаубице М777 производство США возле Зеленовки.
«

"Вместе с тем нанесено огневое поражение по трем пунктам временной дислокации военнослужащих ВСУ в населенных пунктах Очаков, Тягинка, Никольская, а также уничтожен склад боеприпасов в районе населенного пункта Дмитровка", — добавил Кодрян.

Как сообщил в четверг врио главы Херсонской области Владимир Сальдо, российские военные не позволили бойцам ВСУ высадиться на левый берег Днепра.
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