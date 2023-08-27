https://ria.ru/20230827/spasenie-1892528502.html

На Колыме вертолет эвакуировал туристов, чья лодка порвалась при сплаве

На Колыме вертолет эвакуировал туристов, чья лодка порвалась при сплаве - РИА Новости, 27.08.2023

На Колыме вертолет эвакуировал туристов, чья лодка порвалась при сплаве

Спасатели эвакуировали на вертолете двоих москвичей и гражданина Австрии, чья лодка порвалась при сплаве по реке Сеймкан в Магаданской области, сообщается в... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T15:23

2023-08-27T15:23

2023-08-27T15:23

туризм

новости - туризм

австрия

магаданская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Спасатели эвакуировали на вертолете двоих москвичей и гражданина Австрии, чья лодка порвалась при сплаве по реке Сеймкан в Магаданской области, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "МЧС России эвакуировало на вертолете троих туристов в Магаданской области. Двое москвичей и гражданин Австрии путешествовали на резиновой лодке по реке Сеймкан. Во время сплава лодка порвалась", - говорится в сообщении. В МЧС уточнили, что выбраться самостоятельно у путешественников не было шансов - местность непроходимая, бездорожье. Там же сообщили, что до ближайшего населенного пункта туристам пришлось бы добираться 75 километров. Спасатели на вертолете Ми-8 чрезвычайного ведомства обнаружили туристов и доставили их в Магадан. Медицинская помощь никому не потребовалась.

https://ria.ru/20230827/buryatiya-1892484789.html

австрия

магаданская область

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

новости - туризм, австрия, магаданская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш