https://ria.ru/20230827/spasenie-1892528502.html
На Колыме вертолет эвакуировал туристов, чья лодка порвалась при сплаве
На Колыме вертолет эвакуировал туристов, чья лодка порвалась при сплаве - РИА Новости, 27.08.2023
На Колыме вертолет эвакуировал туристов, чья лодка порвалась при сплаве
Спасатели эвакуировали на вертолете двоих москвичей и гражданина Австрии, чья лодка порвалась при сплаве по реке Сеймкан в Магаданской области, сообщается в... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T15:23
2023-08-27T15:23
2023-08-27T15:23
туризм
новости - туризм
австрия
магаданская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155700/38/1557003897_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_e536c497663b3bed34512e67100f398c.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Спасатели эвакуировали на вертолете двоих москвичей и гражданина Австрии, чья лодка порвалась при сплаве по реке Сеймкан в Магаданской области, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "МЧС России эвакуировало на вертолете троих туристов в Магаданской области. Двое москвичей и гражданин Австрии путешествовали на резиновой лодке по реке Сеймкан. Во время сплава лодка порвалась", - говорится в сообщении. В МЧС уточнили, что выбраться самостоятельно у путешественников не было шансов - местность непроходимая, бездорожье. Там же сообщили, что до ближайшего населенного пункта туристам пришлось бы добираться 75 километров. Спасатели на вертолете Ми-8 чрезвычайного ведомства обнаружили туристов и доставили их в Магадан. Медицинская помощь никому не потребовалась.
https://ria.ru/20230827/buryatiya-1892484789.html
австрия
магаданская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155700/38/1557003897_187:0:1627:1080_1920x0_80_0_0_66036831e5e854a585bd6c4ded292b23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, австрия, магаданская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Туризм, Новости - Туризм, Австрия, Магаданская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
На Колыме вертолет эвакуировал туристов, чья лодка порвалась при сплаве
Вертолет МЧС эвакуировал трех туристов, чья лодка порвалась при сплаве на Колыме