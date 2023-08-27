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На Колыме вертолет эвакуировал туристов, чья лодка порвалась при сплаве - РИА Новости, 27.08.2023
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
15:23 27.08.2023
https://ria.ru/20230827/spasenie-1892528502.html
На Колыме вертолет эвакуировал туристов, чья лодка порвалась при сплаве
На Колыме вертолет эвакуировал туристов, чья лодка порвалась при сплаве - РИА Новости, 27.08.2023
На Колыме вертолет эвакуировал туристов, чья лодка порвалась при сплаве
Спасатели эвакуировали на вертолете двоих москвичей и гражданина Австрии, чья лодка порвалась при сплаве по реке Сеймкан в Магаданской области, сообщается в... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T15:23
2023-08-27T15:23
туризм
новости - туризм
австрия
магаданская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Спасатели эвакуировали на вертолете двоих москвичей и гражданина Австрии, чья лодка порвалась при сплаве по реке Сеймкан в Магаданской области, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "МЧС России эвакуировало на вертолете троих туристов в Магаданской области. Двое москвичей и гражданин Австрии путешествовали на резиновой лодке по реке Сеймкан. Во время сплава лодка порвалась", - говорится в сообщении. В МЧС уточнили, что выбраться самостоятельно у путешественников не было шансов - местность непроходимая, бездорожье. Там же сообщили, что до ближайшего населенного пункта туристам пришлось бы добираться 75 километров. Спасатели на вертолете Ми-8 чрезвычайного ведомства обнаружили туристов и доставили их в Магадан. Медицинская помощь никому не потребовалась.
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австрия
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новости - туризм, австрия, магаданская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Туризм, Новости - Туризм, Австрия, Магаданская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
На Колыме вертолет эвакуировал туристов, чья лодка порвалась при сплаве

Вертолет МЧС эвакуировал трех туристов, чья лодка порвалась при сплаве на Колыме

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ в вертолете
Сотрудник МЧС РФ в вертолете - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Сотрудник МЧС РФ в вертолете. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Спасатели эвакуировали на вертолете двоих москвичей и гражданина Австрии, чья лодка порвалась при сплаве по реке Сеймкан в Магаданской области, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
«
"МЧС России эвакуировало на вертолете троих туристов в Магаданской области. Двое москвичей и гражданин Австрии путешествовали на резиновой лодке по реке Сеймкан. Во время сплава лодка порвалась", - говорится в сообщении.
В МЧС уточнили, что выбраться самостоятельно у путешественников не было шансов - местность непроходимая, бездорожье. Там же сообщили, что до ближайшего населенного пункта туристам пришлось бы добираться 75 километров.
Спасатели на вертолете Ми-8 чрезвычайного ведомства обнаружили туристов и доставили их в Магадан. Медицинская помощь никому не потребовалась.
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ТуризмНовости - ТуризмАвстрияМагаданская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШ
 
 
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