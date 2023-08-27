https://ria.ru/20230827/siriya-1892577424.html
Боевики в Идлибе пытались прорвать первую линию обороны сирийских войск
Боевики в Идлибе пытались прорвать первую линию обороны сирийских войск - РИА Новости, 27.08.2023
Боевики в Идлибе пытались прорвать первую линию обороны сирийских войск
Боевики в провинции Идлиб в Сирии пытались прорвать первую линию обороны сирийских войск, нападение отражено, уничтожено до 18 экстремистов, сообщил на брифинге РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T22:07
2023-08-27T22:07
2023-08-27T22:07
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идлиб (мухафаза)
сирия
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Боевики в провинции Идлиб в Сирии пытались прорвать первую линию обороны сирийских войск, нападение отражено, уничтожено до 18 экстремистов, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "В районе населенного пункта Мелладжа провинции Идлиб боевиками террористической группировки "Исламская партия Туркестана"* при поддержке минометного и артиллерийского огня предпринята попытка прорыва первой линии обороны сирийских правительственных войск. Нападение отражено, позиции удержаны, уничтожено до 18 экстремистов", - говорится в сообщении. Также сообщается, что в результате сброса с беспилотного летательного аппарата взрывного устройства на позиции сирийских правительственных сил, расположенных в районе населенного пункта Маар-Шамша провинции Идлиб, ранены двое сирийских военнослужащих.* Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, идлиб (мухафаза), сирия
В мире, Идлиб (мухафаза), Сирия
Боевики в Идлибе пытались прорвать первую линию обороны сирийских войск
Кулить: боевики в Идлибе пытались прорвать первую линию обороны сирийских войск