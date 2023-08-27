Рейтинг@Mail.ru
Боевики в Идлибе пытались прорвать первую линию обороны сирийских войск - РИА Новости, 27.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:07 27.08.2023
https://ria.ru/20230827/siriya-1892577424.html
Боевики в Идлибе пытались прорвать первую линию обороны сирийских войск
Боевики в Идлибе пытались прорвать первую линию обороны сирийских войск - РИА Новости, 27.08.2023
Боевики в Идлибе пытались прорвать первую линию обороны сирийских войск
Боевики в провинции Идлиб в Сирии пытались прорвать первую линию обороны сирийских войск, нападение отражено, уничтожено до 18 экстремистов, сообщил на брифинге РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T22:07
2023-08-27T22:07
в мире
идлиб (мухафаза)
сирия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568235569_0:86:3333:1961_1920x0_80_0_0_5fe55c9b236038e31728290baaab6f49.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Боевики в провинции Идлиб в Сирии пытались прорвать первую линию обороны сирийских войск, нападение отражено, уничтожено до 18 экстремистов, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "В районе населенного пункта Мелладжа провинции Идлиб боевиками террористической группировки "Исламская партия Туркестана"* при поддержке минометного и артиллерийского огня предпринята попытка прорыва первой линии обороны сирийских правительственных войск. Нападение отражено, позиции удержаны, уничтожено до 18 экстремистов", - говорится в сообщении. Также сообщается, что в результате сброса с беспилотного летательного аппарата взрывного устройства на позиции сирийских правительственных сил, расположенных в районе населенного пункта Маар-Шамша провинции Идлиб, ранены двое сирийских военнослужащих.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230824/briks-1891955622.html
идлиб (мухафаза)
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568235569_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_829e2181d78f538c3341bab6e7885233.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, идлиб (мухафаза), сирия
В мире, Идлиб (мухафаза), Сирия
Боевики в Идлибе пытались прорвать первую линию обороны сирийских войск

Кулить: боевики в Идлибе пытались прорвать первую линию обороны сирийских войск

© Фото : SANAВоенные действия в провинции Идлиб
Военные действия в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© Фото : SANA
Военные действия в провинции Идлиб. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Боевики в провинции Идлиб в Сирии пытались прорвать первую линию обороны сирийских войск, нападение отражено, уничтожено до 18 экстремистов, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
"В районе населенного пункта Мелладжа провинции Идлиб боевиками террористической группировки "Исламская партия Туркестана"* при поддержке минометного и артиллерийского огня предпринята попытка прорыва первой линии обороны сирийских правительственных войск. Нападение отражено, позиции удержаны, уничтожено до 18 экстремистов", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в результате сброса с беспилотного летательного аппарата взрывного устройства на позиции сирийских правительственных сил, расположенных в районе населенного пункта Маар-Шамша провинции Идлиб, ранены двое сирийских военнослужащих.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Посетители в конференц-центре Sandton Convention Centre в Йоханнесбурге, где пройдет XV саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Страны БРИКС поддержали суверенитет и целостность Сирии
24 августа, 13:02
 
В миреИдлиб (мухафаза)Сирия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала