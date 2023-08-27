https://ria.ru/20230827/simonyan-1892552145.html

Симоньян предложила желающим вернуться в Россию способ получить прощение

Симоньян предложила желающим вернуться в Россию способ получить прощение - РИА Новости, 27.08.2023

Симоньян предложила желающим вернуться в Россию способ получить прощение

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала "Россия 1" предложила желающим вернуться в Россию оказывать... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T18:15

2023-08-27T18:15

2023-08-27T18:37

россия

америка

великобритания

маргарита симоньян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597211468_0:0:2960:1666_1920x0_80_0_0_db1b49a5c6104212fd29175fa20bc4b6.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 авг — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала "Россия 1" предложила желающим вернуться в Россию оказывать помощь участникам спецоперации. "Бывшие испуганные, а ныне пригорюнившиеся патриоты тихонечко стали стучаться обратно <...> Прощать нужно при деятельном раскаянии, что напрямую следует из Библии. Что может быть деятельным раскаянием? Например, можно приехать и жить, когда над тобой летают дроны или врезаются в твои окна, как мы все. Можно собирать деньги и тратить свои — покупать уазики, форму, дроны, отправлять это все на фронт, как мы все. Можно помогать семьям мобилизованных, добровольцев, наших героев, как мы все (помогаем. — Прим. ред.). Это называется деятельное раскаяние", — пояснила она.По словам Симоньян, она прекрасно понимает, почему бежавшим за границу соотечественникам там стало плохо. "Они увидели, как там на самом деле. Эта же вековечная иллюзия, внушенная нам еще в 80-е и потом добившая нас в 90-е, что там же сияющий град на холме, вот там все есть, великая Америка, она нас научит и свободе, и образу жизни, и процветанию. И вообще Запад. Они же туда приезжают и выясняют, что все это не так", — отметила медиаменеджер.Для подтверждения своих слов она привела официальную статистику, согласно которой в прошлом году в США от огнестрельных ранений погибало 15 детей в день. В Великобритании, по информации Симоньян, зимой в собственных домах умирала тысяча человек, поскольку они не могли позволить себе отопление. Средняя очередь ожидания визита к гинекологу в королевстве составляет 31 день. Кроме того, по данным благотворительных организаций, 11,5 миллиона человек в этой стране голодают, уточнила главред RT.В итоге все ранее покинувшие Россию это увидели, прозрели и теперь просятся назад, резюмировала она.

https://radiosputnik.ria.ru/20230720/pugacheva-1885257300.html

https://ria.ru/20230823/inoagenty-1891590502.html

россия

америка

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, америка, великобритания, маргарита симоньян