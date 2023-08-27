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Симоньян предложила желающим вернуться в Россию способ получить прощение - РИА Новости, 27.08.2023
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18:15 27.08.2023 (обновлено: 18:37 27.08.2023)
https://ria.ru/20230827/simonyan-1892552145.html
Симоньян предложила желающим вернуться в Россию способ получить прощение
Симоньян предложила желающим вернуться в Россию способ получить прощение - РИА Новости, 27.08.2023
Симоньян предложила желающим вернуться в Россию способ получить прощение
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала "Россия 1" предложила желающим вернуться в Россию оказывать... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T18:15
2023-08-27T18:37
россия
америка
великобритания
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 авг — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала "Россия 1" предложила желающим вернуться в Россию оказывать помощь участникам спецоперации. "Бывшие испуганные, а ныне пригорюнившиеся патриоты тихонечко стали стучаться обратно &lt;...&gt; Прощать нужно при деятельном раскаянии, что напрямую следует из Библии. Что может быть деятельным раскаянием? Например, можно приехать и жить, когда над тобой летают дроны или врезаются в твои окна, как мы все. Можно собирать деньги и тратить свои — покупать уазики, форму, дроны, отправлять это все на фронт, как мы все. Можно помогать семьям мобилизованных, добровольцев, наших героев, как мы все (помогаем. — Прим. ред.). Это называется деятельное раскаяние", — пояснила она.По словам Симоньян, она прекрасно понимает, почему бежавшим за границу соотечественникам там стало плохо. "Они увидели, как там на самом деле. Эта же вековечная иллюзия, внушенная нам еще в 80-е и потом добившая нас в 90-е, что там же сияющий град на холме, вот там все есть, великая Америка, она нас научит и свободе, и образу жизни, и процветанию. И вообще Запад. Они же туда приезжают и выясняют, что все это не так", — отметила медиаменеджер.Для подтверждения своих слов она привела официальную статистику, согласно которой в прошлом году в США от огнестрельных ранений погибало 15 детей в день. В Великобритании, по информации Симоньян, зимой в собственных домах умирала тысяча человек, поскольку они не могли позволить себе отопление. Средняя очередь ожидания визита к гинекологу в королевстве составляет 31 день. Кроме того, по данным благотворительных организаций, 11,5 миллиона человек в этой стране голодают, уточнила главред RT.В итоге все ранее покинувшие Россию это увидели, прозрели и теперь просятся назад, резюмировала она.
https://radiosputnik.ria.ru/20230720/pugacheva-1885257300.html
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россия, америка, великобритания, маргарита симоньян
Россия, Америка, Великобритания, Маргарита Симоньян
Симоньян предложила желающим вернуться в Россию способ получить прощение

Симоньян предложила желающим вернуться в Россию помочь участникам СВО

© РИА Новости / RT | Перейти в медиабанкМаргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости / RT
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Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 авг — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала "Россия 1" предложила желающим вернуться в Россию оказывать помощь участникам спецоперации.
"Бывшие испуганные, а ныне пригорюнившиеся патриоты тихонечко стали стучаться обратно <...> Прощать нужно при деятельном раскаянии, что напрямую следует из Библии. Что может быть деятельным раскаянием? Например, можно приехать и жить, когда над тобой летают дроны или врезаются в твои окна, как мы все. Можно собирать деньги и тратить свои — покупать уазики, форму, дроны, отправлять это все на фронт, как мы все. Можно помогать семьям мобилизованных, добровольцев, наших героев, как мы все (помогаем. — Прим. ред.). Это называется деятельное раскаяние", — пояснила она.
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По словам Симоньян, она прекрасно понимает, почему бежавшим за границу соотечественникам там стало плохо.
"Они увидели, как там на самом деле. Эта же вековечная иллюзия, внушенная нам еще в 80-е и потом добившая нас в 90-е, что там же сияющий град на холме, вот там все есть, великая Америка, она нас научит и свободе, и образу жизни, и процветанию. И вообще Запад. Они же туда приезжают и выясняют, что все это не так", — отметила медиаменеджер.
Для подтверждения своих слов она привела официальную статистику, согласно которой в прошлом году в США от огнестрельных ранений погибало 15 детей в день.
В Великобритании, по информации Симоньян, зимой в собственных домах умирала тысяча человек, поскольку они не могли позволить себе отопление. Средняя очередь ожидания визита к гинекологу в королевстве составляет 31 день. Кроме того, по данным благотворительных организаций, 11,5 миллиона человек в этой стране голодают, уточнила главред RT.
В итоге все ранее покинувшие Россию это увидели, прозрели и теперь просятся назад, резюмировала она.
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