https://ria.ru/20230827/sholts-1892495674.html

Еще одна крупная европейская страна заявила о серьезных проблемах

Еще одна крупная европейская страна заявила о серьезных проблемах - РИА Новости, 27.08.2023

Еще одна крупная европейская страна заявила о серьезных проблемах

Немецкая экономика переживает не лучшие времена, в особенности из-за своей зависимости от экспорта, приводит Bloomberg слова канцлера ФРГ Олафа Шольца. РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T10:50

2023-08-27T10:50

2023-08-27T12:05

германия

россия

украина

олаф шольц

владимир путин

евросоюз

экономика

европа

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Немецкая экономика переживает не лучшие времена, в особенности из-за своей зависимости от экспорта, приводит Bloomberg слова канцлера ФРГ Олафа Шольца."Текущий рост экономики неудовлетворительный", — цитирует его агентство.Канцлер добавил, что, несмотря на такое положение дел, он выступает против увеличения государственного долга."Не уверен, действительно ли в ЕС хотят этого", — сказал Шольц.Шольц напомнил, что Германия и так увеличила госдолг на сотни миллиардов евро за последние годы, чтобы справиться с пандемией и смягчить последствия антироссийских санкций, вследствие которых резко выросли цены на энергоносители.Запад усилил экономическое давление на Россию после начала спецоперации, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин назвал основной целью подобной политики ухудшение жизни миллионов людей.

https://ria.ru/20230813/sholts-1889832008.html

https://ria.ru/20230705/germaniya-1882384620.html

германия

россия

украина

европа

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германия, россия, украина, олаф шольц, владимир путин, евросоюз, экономика, европа