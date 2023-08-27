https://ria.ru/20230827/sholts-1892495674.html
Еще одна крупная европейская страна заявила о серьезных проблемах
Еще одна крупная европейская страна заявила о серьезных проблемах - РИА Новости, 27.08.2023
Еще одна крупная европейская страна заявила о серьезных проблемах
Немецкая экономика переживает не лучшие времена, в особенности из-за своей зависимости от экспорта, приводит Bloomberg слова канцлера ФРГ Олафа Шольца. РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T10:50
2023-08-27T10:50
2023-08-27T12:05
германия
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украина
олаф шольц
владимир путин
евросоюз
экономика
европа
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Немецкая экономика переживает не лучшие времена, в особенности из-за своей зависимости от экспорта, приводит Bloomberg слова канцлера ФРГ Олафа Шольца."Текущий рост экономики неудовлетворительный", — цитирует его агентство.Канцлер добавил, что, несмотря на такое положение дел, он выступает против увеличения государственного долга."Не уверен, действительно ли в ЕС хотят этого", — сказал Шольц.Шольц напомнил, что Германия и так увеличила госдолг на сотни миллиардов евро за последние годы, чтобы справиться с пандемией и смягчить последствия антироссийских санкций, вследствие которых резко выросли цены на энергоносители.Запад усилил экономическое давление на Россию после начала спецоперации, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин назвал основной целью подобной политики ухудшение жизни миллионов людей.
https://ria.ru/20230813/sholts-1889832008.html
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германия, россия, украина, олаф шольц, владимир путин, евросоюз, экономика, европа
Германия, Россия, Украина, Олаф Шольц, Владимир Путин, Евросоюз, Экономика, Европа
Еще одна крупная европейская страна заявила о серьезных проблемах
Канцлер ФРГ Шольц признал рост экономики в Германии неудовлетворительным