https://ria.ru/20230827/shakhtery-1892499432.html

Мишустин поздравил шахтеров с профессиональным праздником

Мишустин поздравил шахтеров с профессиональным праздником - РИА Новости, 27.08.2023

Мишустин поздравил шахтеров с профессиональным праздником

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов угольной промышленности с профессиональным праздником, отметив, что несмотря на внешние... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T11:22

2023-08-27T11:22

2023-08-27T11:22

россия

михаил мишустин

день шахтера в россии

общество

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов угольной промышленности с профессиональным праздником, отметив, что несмотря на внешние вызовы, угольная отрасль продолжает наращивать темпы и объёмы добычи, осваивать новые рынки, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. Профессиональный праздник День шахтера ежегодно отмечается в последнее воскресенье августа. В 2023 году праздничная дата приходится на 27 августа. Он был официально утвержден в сентябре 1947 года по предложению министра угольной промышленности западных районов СССР Дмитрия Оники и министра угольной промышленности восточных районов СССР Александра Засядько. "Уважаемые друзья! Примите искренние поздравления с Днём шахтера. Сегодня мы чествуем людей мужественных и смелых. Ваша профессия одна из самых трудных, которая требует особой закалки, самоотдачи, ответственности и, конечно, таких качеств, как максимальная выдержка, взаимопомощь, надёжность", - говорится в телеграмме. Мишустин отметил, что благодаря труду шахтёров развивается экономика, стабильно работают предприятия и заводы, объекты жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, обеспечивается национальная безопасность страны, благополучие миллионов россиян. "Несмотря на внешние вызовы, отрасль продолжает наращивать темпы и объёмы добычи, осваивать новые рынки. По поручению президента России правительство уделяет особое внимание увеличению экспортного потенциала угольного комплекса. Последовательно решаются задачи по расширению пропускной способности Восточного полигона, реализуются проекты БАМа и Транссиба, строятся портовые терминалы на перспективных направлениях, возводятся и модернизируются объекты генерации в Сибири и на Дальнем Востоке", - говорится в телеграмме. Премьер-министр подчеркнул, что многое делается для обеспечения благоприятных условий труда на шахтах, разрезах и обогатительных фабриках. По его словам, внедряются системы государственного дистанционного мониторинга, применяются риск-ориентированные подходы при организации контроля и надзора для снижения аварийных ситуаций. "Особое внимание уделяется экологической безопасности, снижению негативного воздействия на окружающую среду", - добавляется в телеграмме. Мишустин также с уверенностью отметил, что опыт, профессионализм, энергия и целеустремлённость шахтёров и впредь будут залогом развития отрасли, помогут осуществить намеченные планы, добиться новых успехов. Он пожелал работникам и ветеранам угольной промышленности удачи во всех начинаниях, крепкого здоровья и благополучия.

https://ria.ru/20230827/pozdravlenie-1892489710.html

https://ria.ru/20230827/den_shakhtera-1892174185.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, михаил мишустин, день шахтера в россии, общество