https://ria.ru/20230827/sentyabr-1892530952.html
Москвичам пообещали метеорологическое лето в сентябре
Москвичам пообещали метеорологическое лето в сентябре - РИА Новости, 27.08.2023
Москвичам пообещали метеорологическое лето в сентябре
Сентябрь в Москве, по предварительным прогнозам, ожидается на 2 градуса теплее климатической нормы, количество осадков будет ближе к норме с незначительным... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T15:39
2023-08-27T15:39
2023-08-27T15:39
москва
общество
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Сентябрь в Москве, по предварительным прогнозам, ожидается на 2 градуса теплее климатической нормы, количество осадков будет ближе к норме с незначительным дефицитом, не более 10-20%, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Предварительные прогнозы указывают на то, что сентябрь, в целом, ожидается на 2 градуса теплее климатической нормы. Что касается осадков, то их количество будет близким к норме с незначительным дефицитом (не более 10-20%). Переход от лета к осени будет плавным", - сказал Тишковец. Синоптик также отметил, что 20-градусное тепло продержится практически всю первую декаду сентября. "Это значит, что метеорологическое лето (среднесуточная температура воздуха плюс 15 градусов и выше), которое по климату в Москве должно закончится 27 августа, будет продлено еще на 2 недели, а этот период как раз и совпадает с молодым бабьим летом. Осень начнет вступать в свои права лишь к середине сентября", - добавил специалист.
https://ria.ru/20230825/pogoda-1892140533.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, общество, евгений тишковец, погода
Москва, Общество, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам пообещали метеорологическое лето в сентябре
Синоптик Тишковец: 20-градусное тепло продержится в Москве до середины сентября
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Сентябрь в Москве, по предварительным прогнозам, ожидается на 2 градуса теплее климатической нормы, количество осадков будет ближе к норме с незначительным дефицитом, не более 10-20%, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Предварительные прогнозы указывают на то, что сентябрь, в целом, ожидается на 2 градуса теплее климатической нормы. Что касается осадков, то их количество будет близким к норме с незначительным дефицитом (не более 10-20%). Переход от лета к осени будет плавным", - сказал Тишковец.
Синоптик также отметил, что 20-градусное тепло продержится практически всю первую декаду сентября.
"Это значит, что метеорологическое лето (среднесуточная температура воздуха плюс 15 градусов и выше), которое по климату в Москве должно закончится 27 августа, будет продлено еще на 2 недели, а этот период как раз и совпадает с молодым бабьим летом. Осень начнет вступать в свои права лишь к середине сентября", - добавил специалист.
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