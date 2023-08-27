https://ria.ru/20230827/sentyabr-1892530952.html

Москвичам пообещали метеорологическое лето в сентябре

Москвичам пообещали метеорологическое лето в сентябре - РИА Новости, 27.08.2023

Москвичам пообещали метеорологическое лето в сентябре

Сентябрь в Москве, по предварительным прогнозам, ожидается на 2 градуса теплее климатической нормы, количество осадков будет ближе к норме с незначительным... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T15:39

2023-08-27T15:39

2023-08-27T15:39

москва

общество

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Сентябрь в Москве, по предварительным прогнозам, ожидается на 2 градуса теплее климатической нормы, количество осадков будет ближе к норме с незначительным дефицитом, не более 10-20%, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Предварительные прогнозы указывают на то, что сентябрь, в целом, ожидается на 2 градуса теплее климатической нормы. Что касается осадков, то их количество будет близким к норме с незначительным дефицитом (не более 10-20%). Переход от лета к осени будет плавным", - сказал Тишковец. Синоптик также отметил, что 20-градусное тепло продержится практически всю первую декаду сентября. "Это значит, что метеорологическое лето (среднесуточная температура воздуха плюс 15 градусов и выше), которое по климату в Москве должно закончится 27 августа, будет продлено еще на 2 недели, а этот период как раз и совпадает с молодым бабьим летом. Осень начнет вступать в свои права лишь к середине сентября", - добавил специалист.

https://ria.ru/20230825/pogoda-1892140533.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, евгений тишковец, погода