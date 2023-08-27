https://ria.ru/20230827/samolet-1892550668.html

Российский самолет сопроводил американский БПЛА Reaper над Черным морем

Российский самолет сопроводил американский БПЛА Reaper над Черным морем - РИА Новости, 27.08.2023

Российский самолет сопроводил американский БПЛА Reaper над Черным морем

Истребитель Су-30 сопроводил беспилотник MQ-9A "Reaper" ВВС США над Черным морем, сообщили в Национальном центре управления обороной России. РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T18:00

2023-08-27T18:00

2023-08-27T19:07

россия

черное море

су-30

безопасность

сша

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Истребитель Су-30 сопроводил беспилотник MQ-9A "Reaper" ВВС США над Черным морем, сообщили в Национальном центре управления обороной России.По данным ведомства, средства контроля воздушного пространства 27 августа обнаружили над акваторией моря приближающуюся к российской границе воздушную цель."Для недопущения нарушения госграницы в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА MQ-9A "Reaper" ВВС США. При приближении истребителя иностранный разведывательный БПЛА выполнил разворот от границы России", — говорится в заявлении.Уточняется, что Су-30 благополучно вернулся на аэродром базирования. Полет выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.

https://ria.ru/20230812/istrebitel-1889734294.html

россия

черное море

сша

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россия, черное море, су-30, безопасность, сша