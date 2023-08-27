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Российский самолет сопроводил американский БПЛА Reaper над Черным морем - РИА Новости, 27.08.2023
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18:00 27.08.2023 (обновлено: 19:07 27.08.2023)
https://ria.ru/20230827/samolet-1892550668.html
Российский самолет сопроводил американский БПЛА Reaper над Черным морем
Российский самолет сопроводил американский БПЛА Reaper над Черным морем - РИА Новости, 27.08.2023
Российский самолет сопроводил американский БПЛА Reaper над Черным морем
Истребитель Су-30 сопроводил беспилотник MQ-9A "Reaper" ВВС США над Черным морем, сообщили в Национальном центре управления обороной России. РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T18:00
2023-08-27T19:07
россия
черное море
су-30
безопасность
сша
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Истребитель Су-30 сопроводил беспилотник MQ-9A "Reaper" ВВС США над Черным морем, сообщили в Национальном центре управления обороной России.По данным ведомства, средства контроля воздушного пространства 27 августа обнаружили над акваторией моря приближающуюся к российской границе воздушную цель."Для недопущения нарушения госграницы в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА MQ-9A "Reaper" ВВС США. При приближении истребителя иностранный разведывательный БПЛА выполнил разворот от границы России", — говорится в заявлении.Уточняется, что Су-30 благополучно вернулся на аэродром базирования. Полет выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.
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россия
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россия, черное море, су-30, безопасность, сша
Россия, Черное море, Су-30, Безопасность, США
Российский самолет сопроводил американский БПЛА Reaper над Черным морем

Российский Су-30 сопроводил БПЛА Reaper ВВС США над Черным морем

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкИстребитель Су-30СМ
Истребитель Су-30СМ - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Истребитель Су-30СМ . Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Истребитель Су-30 сопроводил беспилотник MQ-9A "Reaper" ВВС США над Черным морем, сообщили в Национальном центре управления обороной России.
По данным ведомства, средства контроля воздушного пространства 27 августа обнаружили над акваторией моря приближающуюся к российской границе воздушную цель.
"Для недопущения нарушения госграницы в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА MQ-9A "Reaper" ВВС США. При приближении истребителя иностранный разведывательный БПЛА выполнил разворот от границы России", — говорится в заявлении.
Уточняется, что Су-30 благополучно вернулся на аэродром базирования. Полет выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.
Истребитель Су-30 - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
Многоцелевой истребитель Су-30
12 августа, 18:33
 
РоссияЧерное мореСу-30БезопасностьСША
 
 
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