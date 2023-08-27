https://ria.ru/20230827/samokat-1892517490.html
Первый европейский город полностью запретил электросамокаты
Первый европейский город полностью запретил электросамокаты - РИА Новости, 27.08.2023
Первый европейский город полностью запретил электросамокаты
В Париже с 1 сентября полностью запрещается использование электросамокатов, передает RTBF. РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T13:54
2023-08-27T13:54
2023-08-27T15:20
париж
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франция
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Париже с 1 сентября полностью запрещается использование электросамокатов, передает RTBF."Париж действительно взял на себя обязательство не продлевать контракты <...> Таким образом, французский город становится первой европейской столицей, запретившей использование этих двухколесных транспортных средств", — говорится в статье.Это решение было принято по результатам проведенного мэрией опроса. Так, 89 процентов респондентов из 103 084 парижан, принявших участие в голосовании, проголосовали за запрет. Больше всего горожан не устраивает небезопасное вождение и то, что электросамокаты зачастую оставляют в неположенных местах.
https://ria.ru/20230826/elektrosamokat-1892390018.html
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париж, в мире, франция
Первый европейский город полностью запретил электросамокаты
Париж с 1 сентября первым в Европе запретит электросамокаты
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.
В Париже с 1 сентября полностью запрещается использование электросамокатов, передает RTBF
.
"Париж действительно взял на себя обязательство не продлевать контракты <...> Таким образом, французский город становится первой европейской столицей, запретившей использование этих двухколесных транспортных средств", — говорится в статье.
Это решение было принято по результатам проведенного мэрией опроса. Так, 89 процентов респондентов из 103 084 парижан, принявших участие в голосовании, проголосовали за запрет. Больше всего горожан не устраивает небезопасное вождение и то, что электросамокаты зачастую оставляют в неположенных местах.
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