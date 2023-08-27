https://ria.ru/20230827/samokat-1892517490.html

Первый европейский город полностью запретил электросамокаты

Первый европейский город полностью запретил электросамокаты - РИА Новости, 27.08.2023

Первый европейский город полностью запретил электросамокаты

В Париже с 1 сентября полностью запрещается использование электросамокатов, передает RTBF. РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T13:54

2023-08-27T13:54

2023-08-27T15:20

париж

в мире

франция

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Париже с 1 сентября полностью запрещается использование электросамокатов, передает RTBF."Париж действительно взял на себя обязательство не продлевать контракты <...> Таким образом, французский город становится первой европейской столицей, запретившей использование этих двухколесных транспортных средств", — говорится в статье.Это решение было принято по результатам проведенного мэрией опроса. Так, 89 процентов респондентов из 103 084 парижан, принявших участие в голосовании, проголосовали за запрет. Больше всего горожан не устраивает небезопасное вождение и то, что электросамокаты зачастую оставляют в неположенных местах.

https://ria.ru/20230826/elektrosamokat-1892390018.html

париж

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париж, в мире, франция