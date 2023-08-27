Рейтинг@Mail.ru
Первый европейский город полностью запретил электросамокаты - РИА Новости, 27.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:54 27.08.2023 (обновлено: 15:20 27.08.2023)
https://ria.ru/20230827/samokat-1892517490.html
Первый европейский город полностью запретил электросамокаты
Первый европейский город полностью запретил электросамокаты - РИА Новости, 27.08.2023
Первый европейский город полностью запретил электросамокаты
В Париже с 1 сентября полностью запрещается использование электросамокатов, передает RTBF. РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T13:54
2023-08-27T15:20
париж
в мире
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1b/1892520617_0:178:2974:1852_1920x0_80_0_0_6ad65ae80706ad963081c59127697d3d.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Париже с 1 сентября полностью запрещается использование электросамокатов, передает RTBF."Париж действительно взял на себя обязательство не продлевать контракты &lt;...&gt; Таким образом, французский город становится первой европейской столицей, запретившей использование этих двухколесных транспортных средств", — говорится в статье.Это решение было принято по результатам проведенного мэрией опроса. Так, 89 процентов респондентов из 103 084 парижан, принявших участие в голосовании, проголосовали за запрет. Больше всего горожан не устраивает небезопасное вождение и то, что электросамокаты зачастую оставляют в неположенных местах.
https://ria.ru/20230826/elektrosamokat-1892390018.html
париж
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1b/1892520617_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_1e8f77e19343385742f053546e8be330.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
париж, в мире, франция
Париж, В мире, Франция
Первый европейский город полностью запретил электросамокаты

Париж с 1 сентября первым в Европе запретит электросамокаты

© AP Photo / Lewis JolyМужчина едет на электросамокате в Париже
Мужчина едет на электросамокате в Париже - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© AP Photo / Lewis Joly
Мужчина едет на электросамокате в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Париже с 1 сентября полностью запрещается использование электросамокатов, передает RTBF.
"Париж действительно взял на себя обязательство не продлевать контракты <...> Таким образом, французский город становится первой европейской столицей, запретившей использование этих двухколесных транспортных средств", — говорится в статье.
Это решение было принято по результатам проведенного мэрией опроса. Так, 89 процентов респондентов из 103 084 парижан, принявших участие в голосовании, проголосовали за запрет. Больше всего горожан не устраивает небезопасное вождение и то, что электросамокаты зачастую оставляют в неположенных местах.
Станция проката электросамокатов в Москве - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
В Москве мужчина на электросамокате сбил ребенка и скрылся
26 августа, 14:01
 
ПарижВ миреФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала