https://ria.ru/20230827/sammit-1892576393.html

Минск предложил организовать совместный саммит БРИКС — ЕАЭС — ШОС

Минск предложил организовать совместный саммит БРИКС — ЕАЭС — ШОС - РИА Новости, 27.08.2023

Минск предложил организовать совместный саммит БРИКС — ЕАЭС — ШОС

Белоруссия предлагает организовать совместный саммит стран БРИКС, ЕАЭС и ШОС, заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник. РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T21:56

2023-08-27T21:56

2023-08-27T21:56

в мире

белоруссия

минск

бишкек

сергей алейник

евразийский экономический союз

брикс

шос

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МИНСК, 27 авг - РИА Новости. Белоруссия предлагает организовать совместный саммит стран БРИКС, ЕАЭС и ШОС, заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник. Глава белорусского внешнеполитического ведомства напомнил, что ЕАЭС, ШОС и БРИКС по своей сути союзы. "Это союзы дружественных государств-единомышленников, которые проводят единую линию на развитие, и, конечно, сопряжение этих структур могло бы ускорить процессы построения справедливого инклюзивного многополярного мира", - сказал Алейник в эфире телеканала ОНТ. "Мы в ходе саммита озвучили инициативу нашего президента, которая была выдвинута на саммите ЕАЭС в Бишкеке в декабре прошлого года, о подготовке и проведении саммита БРИКС-ЕАЭС-ШОС. Уверены, что такая инициатива получит развитие и позволит лидерам этих объединений обсудить объединительную повестку дня, нацеленную на устойчивое экономическое развитие, на создание лучших условий для торговли, благосостояния наших граждан и развития наших стран", - подчеркнул министр.

https://ria.ru/20230825/briks-1892081995.html

белоруссия

минск

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в мире, белоруссия, минск, бишкек, сергей алейник, евразийский экономический союз, брикс, шос