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Минск предложил организовать совместный саммит БРИКС — ЕАЭС — ШОС - РИА Новости, 27.08.2023
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21:56 27.08.2023
https://ria.ru/20230827/sammit-1892576393.html
Минск предложил организовать совместный саммит БРИКС — ЕАЭС — ШОС
Минск предложил организовать совместный саммит БРИКС — ЕАЭС — ШОС - РИА Новости, 27.08.2023
Минск предложил организовать совместный саммит БРИКС — ЕАЭС — ШОС
Белоруссия предлагает организовать совместный саммит стран БРИКС, ЕАЭС и ШОС, заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник. РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T21:56
2023-08-27T21:56
в мире
белоруссия
минск
бишкек
сергей алейник
евразийский экономический союз
брикс
шос
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МИНСК, 27 авг - РИА Новости. Белоруссия предлагает организовать совместный саммит стран БРИКС, ЕАЭС и ШОС, заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник. Глава белорусского внешнеполитического ведомства напомнил, что ЕАЭС, ШОС и БРИКС по своей сути союзы. "Это союзы дружественных государств-единомышленников, которые проводят единую линию на развитие, и, конечно, сопряжение этих структур могло бы ускорить процессы построения справедливого инклюзивного многополярного мира", - сказал Алейник в эфире телеканала ОНТ. "Мы в ходе саммита озвучили инициативу нашего президента, которая была выдвинута на саммите ЕАЭС в Бишкеке в декабре прошлого года, о подготовке и проведении саммита БРИКС-ЕАЭС-ШОС. Уверены, что такая инициатива получит развитие и позволит лидерам этих объединений обсудить объединительную повестку дня, нацеленную на устойчивое экономическое развитие, на создание лучших условий для торговли, благосостояния наших граждан и развития наших стран", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20230825/briks-1892081995.html
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в мире, белоруссия, минск, бишкек, сергей алейник, евразийский экономический союз, брикс, шос
В мире, Белоруссия, Минск, Бишкек, Сергей Алейник, Евразийский экономический союз, БРИКС, ШОС
Минск предложил организовать совместный саммит БРИКС — ЕАЭС — ШОС

Алейник предложил организовать единый саммит БРИКС — ЕАЭС — ШОС

© Sputnik / Тимур Батыршин | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц ЕАЭС
Флаги стран-участниц ЕАЭС - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
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МИНСК, 27 авг - РИА Новости. Белоруссия предлагает организовать совместный саммит стран БРИКС, ЕАЭС и ШОС, заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник.
Глава белорусского внешнеполитического ведомства напомнил, что ЕАЭС, ШОС и БРИКС по своей сути союзы. "Это союзы дружественных государств-единомышленников, которые проводят единую линию на развитие, и, конечно, сопряжение этих структур могло бы ускорить процессы построения справедливого инклюзивного многополярного мира", - сказал Алейник в эфире телеканала ОНТ.
"Мы в ходе саммита озвучили инициативу нашего президента, которая была выдвинута на саммите ЕАЭС в Бишкеке в декабре прошлого года, о подготовке и проведении саммита БРИКС-ЕАЭС-ШОС. Уверены, что такая инициатива получит развитие и позволит лидерам этих объединений обсудить объединительную повестку дня, нацеленную на устойчивое экономическое развитие, на создание лучших условий для торговли, благосостояния наших граждан и развития наших стран", - подчеркнул министр.
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
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В миреБелоруссияМинскБишкекСергей АлейникЕвразийский экономический союзБРИКСШОС
 
 
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