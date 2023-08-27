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Власти Румынии проверят все АЗС в стране после взрывов

Власти Румынии проверят все АЗС в стране после взрывов - РИА Новости, 27.08.2023

Власти Румынии проверят все АЗС в стране после взрывов

Премьер Румынии Марчел Чолаку после взрывов распорядился проверить все газозаправочные станции, АЗС, которые не соответствуют требованиям, будут закрыты на... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T18:39

2023-08-27T18:39

2023-08-27T18:39

в мире

румыния

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КИШИНЕВ, 27 авг - РИА Новости. Премьер Румынии Марчел Чолаку после взрывов распорядился проверить все газозаправочные станции, АЗС, которые не соответствуют требованиям, будут закрыты на месте. Несколько взрывов произошли на АЗС в субботу в городе Креведия уезда Дымбовица, что находится в 13 километрах от столицы Румынии. По данным Инспектората по чрезвычайным ситуациям, один человек погиб и 57 пострадали. Генпрокуратуры Румынии завела уголовное дело. Первым погибшим был мужчина, который перенес инфаркт, у него не было ожогов. "С завтрашнего дня все газозаправочные станции в стране будут проверены, не соответствующие требованиям будут закрыты на месте. Если потребуются законодательные изменения, мы внесем их быстро посредством чрезвычайного постановления", - заявил Чолаку журналистам. Премьер в воскресенье вновь приехал в Креведию, чтобы убедиться, что всем пострадавшим от взрыва есть где переночевать и что им помогут отремонтировать дома. "Мы оценим ущерб и окажем поддержку из резервного фонда правительства. Я хочу внести ясность: все прямые или моральные виновники этой трагедии поплатятся, независимо от того, кто они и какие должности занимают", - добавил глава кабмина. Первый взрыв произошел на заправке в городе Креведия около 19.30 (совпадает с мск). Движение транспорта было приостановлено. Несмотря на усилия пожарных, огонь перекинулся на другие цистерны с газом, поэтому последовало еще несколько взрывов. Спасатели эвакуировали более трех тысяч человек из опасной зоны радиусом в 700 метров. Создана антикризисная ячейка, привлечены эксперты министерства окружающей среды, которым поручено следить за качеством воздуха.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, румыния