https://ria.ru/20230827/rumyniya-1892521290.html

Число погибших из-за взрывов на АЗС в Румынии увеличилось до двух

Число погибших из-за взрывов на АЗС в Румынии увеличилось до двух - РИА Новости, 27.08.2023

Число погибших из-за взрывов на АЗС в Румынии увеличилось до двух

Число погибших в результате взрывов на АЗС в Румынии увеличилось до двух, заявил глава Департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Раед Арафат. РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T14:17

2023-08-27T14:17

2023-08-27T14:17

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КИШИНЕВ, 27 авг - РИА Новости. Число погибших в результате взрывов на АЗС в Румынии увеличилось до двух, заявил глава Департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Раед Арафат. Четыре взрыва произошли на АЗС в субботу в городе Креведия уезда Дымбовица в 13 километрах от столицы Румынии. Пострадали 57 человек. Генпрокуратуры Румынии возбудила уголовное дело. "Сейчас коллеги из Флоряски (больница в Бухаресте - ред.) подтвердили еще одну смерть. Первым погиб мужчина, который не обгорел, у него был сердечный приступ. Сейчас мы говорим о первой смерти от ожогов. Она жена того, кто скончался вчера", - заявил Арафат журналистам. По его словам, у пациентки было обожжено 95% поверхности тела. Первый взрыв произошел на заправке в городе Креведия около 19.30 (совпадает с мск). Движение транспорта было приостановлено. Несмотря на усилия пожарных, огонь перекинулся на другие цистерны с газом, поэтому последовало еще несколько взрывов. Спасатели эвакуировали более трех тысяч человек из опасной зоны радиусом в 700 метров. Создана комиссия, привлечены эксперты министерства окружающей среды, которым поручено следить за качеством воздуха.

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в мире, румыния, бухарест