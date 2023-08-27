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В Румынии пожарные локализовали пожар на АЗС - РИА Новости, 27.08.2023
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02:00 27.08.2023 (обновлено: 02:15 27.08.2023)
https://ria.ru/20230827/rumyniya-1892469651.html
В Румынии пожарные локализовали пожар на АЗС
В Румынии пожарные локализовали пожар на АЗС - РИА Новости, 27.08.2023
В Румынии пожарные локализовали пожар на АЗС
Пожарные локализовали возгорание на АЗС в городе Креведия в Румынии, угроза распространения огня ликвидирована, сообщила пресс-служба уездного инспектората по... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T02:00
2023-08-27T02:15
в мире
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КИШИНЕВ, 27 авг — РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание на АЗС в городе Креведия в Румынии, угроза распространения огня ликвидирована, сообщила пресс-служба уездного инспектората по чрезвычайным ситуациям. Четыре взрыва произошли на АЗС в субботу в городе Креведия уезда Дымбовица, что находится в 13 километрах от столицы Румынии Бухареста. По последним данным минздрава, один человек погиб, 46 пострадали, некоторых пострадавших отправят в Италию и Бельгию. "На данный момент пожар локализован, поэтому опасность распространения огня на окрестные районы устранена. Оперативные бригады принимают меры по ликвидации последних очагов", — заявили журналистам в пресс-службе инспектората по чрезвычайным ситуациям Дымбовицы. Первый взрыв произошел на заправке в городе Креведия около 19.30 (совпадает с мск). Движение транспорта было приостановлено. Несмотря на усилия пожарных, огонь перекинулся на вторую цистерну с газом, около 21.00 произошел второй взрыв, позднее - еще два. Спасатели эвакуировали более 3 тысяч человек из опасной зоны радиусом в 700 метров. Создан антикризисный штаб, на месте ЧП присутствует глава МВД Кэтэлин Предою, а также премьер Марчел Чолаку.
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в мире, румыния
В мире, Румыния
В Румынии пожарные локализовали пожар на АЗС

В Румынии пожарные локализовали пожар на АЗС, где произошли взрывы

© AP Photo / Vadim GhirdaПолицейские в Румынии
Полицейские в Румынии - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Полицейские в Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 27 авг — РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание на АЗС в городе Креведия в Румынии, угроза распространения огня ликвидирована, сообщила пресс-служба уездного инспектората по чрезвычайным ситуациям.
Четыре взрыва произошли на АЗС в субботу в городе Креведия уезда Дымбовица, что находится в 13 километрах от столицы Румынии Бухареста. По последним данным минздрава, один человек погиб, 46 пострадали, некоторых пострадавших отправят в Италию и Бельгию.
"На данный момент пожар локализован, поэтому опасность распространения огня на окрестные районы устранена. Оперативные бригады принимают меры по ликвидации последних очагов", — заявили журналистам в пресс-службе инспектората по чрезвычайным ситуациям Дымбовицы.
Первый взрыв произошел на заправке в городе Креведия около 19.30 (совпадает с мск). Движение транспорта было приостановлено. Несмотря на усилия пожарных, огонь перекинулся на вторую цистерну с газом, около 21.00 произошел второй взрыв, позднее - еще два. Спасатели эвакуировали более 3 тысяч человек из опасной зоны радиусом в 700 метров. Создан антикризисный штаб, на месте ЧП присутствует глава МВД Кэтэлин Предою, а также премьер Марчел Чолаку.
Полицейские автомобили в Румынии - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
В Румынии вспыхнул пожар на складе пластмасс
00:36
 
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