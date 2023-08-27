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Президент Румынии потребовал оказать помощь пострадавшим от взрывов - РИА Новости, 27.08.2023
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00:39 27.08.2023 (обновлено: 05:51 27.08.2023)
https://ria.ru/20230827/rumyniya-1892466078.html
Президент Румынии потребовал оказать помощь пострадавшим от взрывов
Президент Румынии потребовал оказать помощь пострадавшим от взрывов - РИА Новости, 27.08.2023
Президент Румынии потребовал оказать помощь пострадавшим от взрывов
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что главным приоритетом является оказание помощи пострадавшим от взрывов на АЗС, а затем проведение расследования,... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T00:39
2023-08-27T05:51
в мире
румыния
клаус йоханнис
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КИШИНЕВ, 27 авг — РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что главным приоритетом является оказание помощи пострадавшим от взрывов на АЗС, а затем проведение расследования, чтобы установить причины трагедии. Ранее четыре взрыва произошли на АЗС в городе Креведия уезда Дымбовица, что находится в 13 километрах от столицы Румынии. Про данным минздрава Румынии, один человек погиб и 46 пострадали, часть из них будет доставлена в Италию и Бельгию. "Приоритетом является предоставление пострадавшим всей необходимой поддержки и облегчение их доступа к неотложной помощи. Как только ситуация в зоне риска стабилизируется, необходимо оперативно начать расследование, чтобы выяснить, были ли нарушены закон и правила", — написал Йоханнис в Facebook*. Он попросил власти принять срочные меры для пострадавших, чтобы трагедии прошлого не повторились. Йоханнис выразил соболезнования семье погибшего, а также пожелал скорейшего выздоровления раненым. Первый взрыв произошел на заправке в городе Креведия около 19.30 (совпадает с мск). Движение транспорта было приостановлено. Несмотря на усилия пожарных, огонь перекинулся на вторую цистерну с газом, около 21.00 произошел второй взрыв. Спасатели эвакуировали более 3 тысяч человек из опасной зоны радиусом в 700 метров. Создан антикризисный штаб, привлечены эксперты министерства окружающей среды, которым поручено следить за качеством воздуха.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230827/pozhar-1892465923.html
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в мире, румыния, клаус йоханнис
В мире, Румыния, Клаус Йоханнис
Президент Румынии потребовал оказать помощь пострадавшим от взрывов

Президент Румынии потребовал оказать помощь раненым и провести расследование

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент Румынии Клаус Йоханнис
Президент Румынии Клаус Йоханнис - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Румынии Клаус Йоханнис. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 27 авг — РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что главным приоритетом является оказание помощи пострадавшим от взрывов на АЗС, а затем проведение расследования, чтобы установить причины трагедии.
Ранее четыре взрыва произошли на АЗС в городе Креведия уезда Дымбовица, что находится в 13 километрах от столицы Румынии. Про данным минздрава Румынии, один человек погиб и 46 пострадали, часть из них будет доставлена в Италию и Бельгию.
Полицейские автомобили в Румынии - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
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"Приоритетом является предоставление пострадавшим всей необходимой поддержки и облегчение их доступа к неотложной помощи. Как только ситуация в зоне риска стабилизируется, необходимо оперативно начать расследование, чтобы выяснить, были ли нарушены закон и правила", — написал Йоханнис в Facebook*.
Он попросил власти принять срочные меры для пострадавших, чтобы трагедии прошлого не повторились. Йоханнис выразил соболезнования семье погибшего, а также пожелал скорейшего выздоровления раненым.
Первый взрыв произошел на заправке в городе Креведия около 19.30 (совпадает с мск). Движение транспорта было приостановлено. Несмотря на усилия пожарных, огонь перекинулся на вторую цистерну с газом, около 21.00 произошел второй взрыв. Спасатели эвакуировали более 3 тысяч человек из опасной зоны радиусом в 700 метров. Создан антикризисный штаб, привлечены эксперты министерства окружающей среды, которым поручено следить за качеством воздуха.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Полиция - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
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В миреРумынияКлаус Йоханнис
 
 
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