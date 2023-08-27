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В Румынии рассказали о последствиях взрывов на АЗС - РИА Новости, 27.08.2023
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13:54 27.08.2023
https://ria.ru/20230827/romania-1892517318.html
В Румынии рассказали о последствиях взрывов на АЗС
В Румынии рассказали о последствиях взрывов на АЗС - РИА Новости, 27.08.2023
В Румынии рассказали о последствиях взрывов на АЗС
Восемь домов сгорели и еще 11 были повреждены после взрывов на заправке в румынском городе Креведия, местные власти также готовят места для размещения тысяч... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T13:54
2023-08-27T13:54
в мире
румыния
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КИШИНЕВ, 27 авг - РИА Новости. Восемь домов сгорели и еще 11 были повреждены после взрывов на заправке в румынском городе Креведия, местные власти также готовят места для размещения тысяч человек, которые были эвакуированы, сообщил председатель совета уезда Дымбовица Корнелиу Штефан. Четыре взрыва произошли на АЗС в субботу в городе Креведия уезда Дымбовица, что находится в 13 километрах от столицы Румынии. По последним данным, два человека погибли и почти 60 пострадали. Генпрокуратуры Румынии завела уголовное дело. Первым погибшим был мужчина, который перенес инфаркт, у него не было ожогов. "Мы запросили совещание с командованием по чрезвычайным ситуациям, чтобы действовать быстро и дать людям возможность как можно скорее вернуться в свои дома. По имеющимся на данный момент данным, сгорели 8 домов, повреждены еще 11. Мы предоставим жилье в этом районе всем эвакуированным семьям", - написал Штефан в Facebook*. Он добавил, что всем эвакуированным гражданам была предоставлена еда, временный приют. Также им готов оказать помощь медперсонал, если возникнет подобная необходимость. Первый взрыв произошел на заправке в городе Креведия около 19.30 (совпадает с мск). Движение транспорта было приостановлено. Несмотря на усилия пожарных, огонь перекинулся на другие цистерны с газом, поэтому последовало еще несколько взрывов. Спасатели эвакуировали более трех тысяч человек из опасной зоны радиусом в 700 метров. Создана комиссия, привлечены эксперты министерства окружающей среды, которым поручено следить за качеством воздуха.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, румыния
В мире, Румыния
В Румынии рассказали о последствиях взрывов на АЗС

Восемь домов сгорели и 11 были повреждены из-за взрывов на АЗС в Румынии

© AP Photo / Romanian Emergency ServicesПожар на месте взрыва на АЗС в населенном пункте Креведия, Румыния
Пожар на месте взрыва на АЗС в населенном пункте Креведия, Румыния - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© AP Photo / Romanian Emergency Services
Пожар на месте взрыва на АЗС в населенном пункте Креведия, Румыния
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 27 авг - РИА Новости. Восемь домов сгорели и еще 11 были повреждены после взрывов на заправке в румынском городе Креведия, местные власти также готовят места для размещения тысяч человек, которые были эвакуированы, сообщил председатель совета уезда Дымбовица Корнелиу Штефан.
Четыре взрыва произошли на АЗС в субботу в городе Креведия уезда Дымбовица, что находится в 13 километрах от столицы Румынии. По последним данным, два человека погибли и почти 60 пострадали. Генпрокуратуры Румынии завела уголовное дело. Первым погибшим был мужчина, который перенес инфаркт, у него не было ожогов.
«
"Мы запросили совещание с командованием по чрезвычайным ситуациям, чтобы действовать быстро и дать людям возможность как можно скорее вернуться в свои дома. По имеющимся на данный момент данным, сгорели 8 домов, повреждены еще 11. Мы предоставим жилье в этом районе всем эвакуированным семьям", - написал Штефан в Facebook*.
Он добавил, что всем эвакуированным гражданам была предоставлена еда, временный приют. Также им готов оказать помощь медперсонал, если возникнет подобная необходимость.
Первый взрыв произошел на заправке в городе Креведия около 19.30 (совпадает с мск). Движение транспорта было приостановлено. Несмотря на усилия пожарных, огонь перекинулся на другие цистерны с газом, поэтому последовало еще несколько взрывов. Спасатели эвакуировали более трех тысяч человек из опасной зоны радиусом в 700 метров. Создана комиссия, привлечены эксперты министерства окружающей среды, которым поручено следить за качеством воздуха.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
Пожар после взрыва на АЗС в населенном пункте Креведия, Румыния - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
У АЗС в Румынии, где от взрывов пострадали десятки людей, не было лицензии
Вчера, 12:24
 
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