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У АЗС в Румынии, где от взрывов пострадали десятки людей, не было лицензии - РИА Новости, 27.08.2023
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12:24 27.08.2023
https://ria.ru/20230827/romania-1892504487.html
У АЗС в Румынии, где от взрывов пострадали десятки людей, не было лицензии
У АЗС в Румынии, где от взрывов пострадали десятки людей, не было лицензии - РИА Новости, 27.08.2023
У АЗС в Румынии, где от взрывов пострадали десятки людей, не было лицензии
АЗС в румынском городе Креведия, где в результате взрывов погиб один человек и десятки пострадали, была лишена лицензии, заявил глава Департамента по... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T12:24
2023-08-27T12:24
в мире
румыния
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КИШИНЕВ, 27 авг - РИА Новости. АЗС в румынском городе Креведия, где в результате взрывов погиб один человек и десятки пострадали, была лишена лицензии, заявил глава Департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Раед Арафат. Четыре взрыва произошли на АЗС в субботу в городе Креведия уезда Дымбовица в 13 километрах от столицы Румынии. По данным Инспектората по чрезвычайным ситуациям, один человек погиб и 57 пострадали. Генпрокуратура Румынии возбудила уголовное дело. "Мы знаем, что компания больше не работала, у нее была отозвана лицензия. С нашей точки зрения, у компании не было документов для деятельности", - заявил Арафат журналистам. По его словам, пожарные регулярно проводят проверки на АЗС, однако они могут прийти с инспекцией лишь в том случае, если знают о существовании компании. В случае заправки в Креведии отсутствовала информация о том, что она продолжает работать. Арафат сообщил, что работы в связи с ЧП продолжаются, пожар был полностью потушен. Основные усилия направлены на оказание помощи пострадавшим. Страны ЕС готовы предоставить дополнительные места для пациентов из Румынии. Первый взрыв произошел на заправке в городе Креведия около 19.30 (совпадает с мск). Движение транспорта было приостановлено. Несмотря на усилия пожарных, огонь перекинулся на другие цистерны с газом, поэтому последовало еще несколько взрывов. Спасатели эвакуировали более трех тысяч человек из опасной зоны радиусом в 700 метров. Создана комиссия, привлечены эксперты министерства окружающей среды, которым поручено следить за качеством воздуха.
https://ria.ru/20230827/rumyniya-1892466078.html
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в мире, румыния
В мире, Румыния
У АЗС в Румынии, где от взрывов пострадали десятки людей, не было лицензии

МВД Румынии: у АЗС, на которой прогремели взрывы, ранее отозвали лицензию

© AFP 2023 / DANIEL MIHAILESCUПожар после взрыва на АЗС в населенном пункте Креведия, Румыния
Пожар после взрыва на АЗС в населенном пункте Креведия, Румыния - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© AFP 2023 / DANIEL MIHAILESCU
Пожар после взрыва на АЗС в населенном пункте Креведия, Румыния
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 27 авг - РИА Новости. АЗС в румынском городе Креведия, где в результате взрывов погиб один человек и десятки пострадали, была лишена лицензии, заявил глава Департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Раед Арафат.
Четыре взрыва произошли на АЗС в субботу в городе Креведия уезда Дымбовица в 13 километрах от столицы Румынии. По данным Инспектората по чрезвычайным ситуациям, один человек погиб и 57 пострадали. Генпрокуратура Румынии возбудила уголовное дело.
«
"Мы знаем, что компания больше не работала, у нее была отозвана лицензия. С нашей точки зрения, у компании не было документов для деятельности", - заявил Арафат журналистам.
По его словам, пожарные регулярно проводят проверки на АЗС, однако они могут прийти с инспекцией лишь в том случае, если знают о существовании компании. В случае заправки в Креведии отсутствовала информация о том, что она продолжает работать.
Арафат сообщил, что работы в связи с ЧП продолжаются, пожар был полностью потушен. Основные усилия направлены на оказание помощи пострадавшим. Страны ЕС готовы предоставить дополнительные места для пациентов из Румынии.
Первый взрыв произошел на заправке в городе Креведия около 19.30 (совпадает с мск). Движение транспорта было приостановлено. Несмотря на усилия пожарных, огонь перекинулся на другие цистерны с газом, поэтому последовало еще несколько взрывов. Спасатели эвакуировали более трех тысяч человек из опасной зоны радиусом в 700 метров. Создана комиссия, привлечены эксперты министерства окружающей среды, которым поручено следить за качеством воздуха.
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