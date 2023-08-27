https://ria.ru/20230827/romania-1892504487.html

У АЗС в Румынии, где от взрывов пострадали десятки людей, не было лицензии

У АЗС в Румынии, где от взрывов пострадали десятки людей, не было лицензии - РИА Новости, 27.08.2023

У АЗС в Румынии, где от взрывов пострадали десятки людей, не было лицензии

АЗС в румынском городе Креведия, где в результате взрывов погиб один человек и десятки пострадали, была лишена лицензии, заявил глава Департамента по... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T12:24

2023-08-27T12:24

2023-08-27T12:24

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румыния

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КИШИНЕВ, 27 авг - РИА Новости. АЗС в румынском городе Креведия, где в результате взрывов погиб один человек и десятки пострадали, была лишена лицензии, заявил глава Департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Раед Арафат. Четыре взрыва произошли на АЗС в субботу в городе Креведия уезда Дымбовица в 13 километрах от столицы Румынии. По данным Инспектората по чрезвычайным ситуациям, один человек погиб и 57 пострадали. Генпрокуратура Румынии возбудила уголовное дело. "Мы знаем, что компания больше не работала, у нее была отозвана лицензия. С нашей точки зрения, у компании не было документов для деятельности", - заявил Арафат журналистам. По его словам, пожарные регулярно проводят проверки на АЗС, однако они могут прийти с инспекцией лишь в том случае, если знают о существовании компании. В случае заправки в Креведии отсутствовала информация о том, что она продолжает работать. Арафат сообщил, что работы в связи с ЧП продолжаются, пожар был полностью потушен. Основные усилия направлены на оказание помощи пострадавшим. Страны ЕС готовы предоставить дополнительные места для пациентов из Румынии. Первый взрыв произошел на заправке в городе Креведия около 19.30 (совпадает с мск). Движение транспорта было приостановлено. Несмотря на усилия пожарных, огонь перекинулся на другие цистерны с газом, поэтому последовало еще несколько взрывов. Спасатели эвакуировали более трех тысяч человек из опасной зоны радиусом в 700 метров. Создана комиссия, привлечены эксперты министерства окружающей среды, которым поручено следить за качеством воздуха.

https://ria.ru/20230827/rumyniya-1892466078.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, румыния