https://ria.ru/20230827/romania-1892487988.html
В Румынии завели дело после взрывов на АЗС
В Румынии завели дело после взрывов на АЗС - РИА Новости, 27.08.2023
В Румынии завели дело после взрывов на АЗС
Генеральная прокуратура Румынии завела уголовное дело по факту взрывов на АЗС в Креведии, где один человек погиб и десятки пострадали. РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T09:35
2023-08-27T09:35
2023-08-27T09:35
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КИШИНЕВ, 27 авг - РИА Новости. Генеральная прокуратура Румынии завела уголовное дело по факту взрывов на АЗС в Креведии, где один человек погиб и десятки пострадали. Четыре взрыва произошли на АЗС в субботу в городе Креведия уезда Дымбовица, что находится в 13 километрах от столицы Румынии. По данным Инспектората по чрезвычайным ситуациям, один человек погиб и 57 пострадали. "Отдел уголовных расследований и судебно-медицинской экспертизы Генеральной прокуратуры принял к рассмотрению дело о взрыве, произошедшем в населенном пункте Креведия уезда Дымбовица днем 26 августа 2023 года. Ведется расследование по признаку совершения преступления умышленного уничтожения имущества, повлекшего за собой катастрофу (ч. 1 и 2 ст. 255 УК). Начато расследование на месте, оно координируется прокурором", - сообщается на сайте прокуратуры. Прокуратура сотрудничает с сотрудниками судебной полиции, специалистами Национального института криминалистики, сотрудниками Национального института судебно-медицинской экспертизы министерства юстиции и другими экспертами. Первый взрыв произошел на заправке в городе Креведия около 19.30 (совпадает с мск). Движение транспорта было приостановлено. Несмотря на усилия пожарных, огонь перекинулся на другие цистерны с газом, поэтому последовало еще несколько взрывов. Спасатели эвакуировали более трех тысяч человек из опасной зоны радиусом в 700 метров. Создана антикризисная ячейка, привлечены эксперты министерства окружающей среды, которым поручено следить за качеством воздуха.
https://ria.ru/20230827/romania-1892487446.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния
В Румынии завели дело после взрывов на АЗС
Генпрокуратура Румынии завела уголовное дело после взрывов на АЗС в Креведии
КИШИНЕВ, 27 авг - РИА Новости.
Генеральная прокуратура Румынии завела уголовное дело
по факту взрывов на АЗС в Креведии, где один человек погиб и десятки пострадали.
Четыре взрыва произошли на АЗС в субботу в городе Креведия уезда Дымбовица, что находится в 13 километрах от столицы Румынии. По данным Инспектората по чрезвычайным ситуациям, один человек погиб и 57 пострадали.
«
"Отдел уголовных расследований и судебно-медицинской экспертизы Генеральной прокуратуры принял к рассмотрению дело о взрыве, произошедшем в населенном пункте Креведия уезда Дымбовица днем 26 августа 2023 года. Ведется расследование по признаку совершения преступления умышленного уничтожения имущества, повлекшего за собой катастрофу (ч. 1 и 2 ст. 255 УК). Начато расследование на месте, оно координируется прокурором", - сообщается на сайте прокуратуры.
Прокуратура сотрудничает с сотрудниками судебной полиции, специалистами Национального института криминалистики, сотрудниками Национального института судебно-медицинской экспертизы министерства юстиции и другими экспертами.
Первый взрыв произошел на заправке в городе Креведия около 19.30 (совпадает с мск). Движение транспорта было приостановлено. Несмотря на усилия пожарных, огонь перекинулся на другие цистерны с газом, поэтому последовало еще несколько взрывов. Спасатели эвакуировали более трех тысяч человек из опасной зоны радиусом в 700 метров. Создана антикризисная ячейка, привлечены эксперты министерства окружающей среды, которым поручено следить за качеством воздуха.
Число пострадавших при взрывах в Румынии выросло до 57 человек