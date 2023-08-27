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В Румынии завели дело после взрывов на АЗС - РИА Новости, 27.08.2023
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09:35 27.08.2023
https://ria.ru/20230827/romania-1892487988.html
В Румынии завели дело после взрывов на АЗС
В Румынии завели дело после взрывов на АЗС - РИА Новости, 27.08.2023
В Румынии завели дело после взрывов на АЗС
Генеральная прокуратура Румынии завела уголовное дело по факту взрывов на АЗС в Креведии, где один человек погиб и десятки пострадали. РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T09:35
2023-08-27T09:35
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КИШИНЕВ, 27 авг - РИА Новости. Генеральная прокуратура Румынии завела уголовное дело по факту взрывов на АЗС в Креведии, где один человек погиб и десятки пострадали. Четыре взрыва произошли на АЗС в субботу в городе Креведия уезда Дымбовица, что находится в 13 километрах от столицы Румынии. По данным Инспектората по чрезвычайным ситуациям, один человек погиб и 57 пострадали. "Отдел уголовных расследований и судебно-медицинской экспертизы Генеральной прокуратуры принял к рассмотрению дело о взрыве, произошедшем в населенном пункте Креведия уезда Дымбовица днем 26 августа 2023 года. Ведется расследование по признаку совершения преступления умышленного уничтожения имущества, повлекшего за собой катастрофу (ч. 1 и 2 ст. 255 УК). Начато расследование на месте, оно координируется прокурором", - сообщается на сайте прокуратуры. Прокуратура сотрудничает с сотрудниками судебной полиции, специалистами Национального института криминалистики, сотрудниками Национального института судебно-медицинской экспертизы министерства юстиции и другими экспертами. Первый взрыв произошел на заправке в городе Креведия около 19.30 (совпадает с мск). Движение транспорта было приостановлено. Несмотря на усилия пожарных, огонь перекинулся на другие цистерны с газом, поэтому последовало еще несколько взрывов. Спасатели эвакуировали более трех тысяч человек из опасной зоны радиусом в 700 метров. Создана антикризисная ячейка, привлечены эксперты министерства окружающей среды, которым поручено следить за качеством воздуха.
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в мире, румыния
В мире, Румыния
В Румынии завели дело после взрывов на АЗС

Генпрокуратура Румынии завела уголовное дело после взрывов на АЗС в Креведии

© AP Photo / Romanian Emergency ServicesПожар на месте взрыва на АЗС в населенном пункте Креведия, Румыния
Пожар на месте взрыва на АЗС в населенном пункте Креведия, Румыния - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© AP Photo / Romanian Emergency Services
Пожар на месте взрыва на АЗС в населенном пункте Креведия, Румыния
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КИШИНЕВ, 27 авг - РИА Новости. Генеральная прокуратура Румынии завела уголовное дело по факту взрывов на АЗС в Креведии, где один человек погиб и десятки пострадали.
Четыре взрыва произошли на АЗС в субботу в городе Креведия уезда Дымбовица, что находится в 13 километрах от столицы Румынии. По данным Инспектората по чрезвычайным ситуациям, один человек погиб и 57 пострадали.
«
"Отдел уголовных расследований и судебно-медицинской экспертизы Генеральной прокуратуры принял к рассмотрению дело о взрыве, произошедшем в населенном пункте Креведия уезда Дымбовица днем 26 августа 2023 года. Ведется расследование по признаку совершения преступления умышленного уничтожения имущества, повлекшего за собой катастрофу (ч. 1 и 2 ст. 255 УК). Начато расследование на месте, оно координируется прокурором", - сообщается на сайте прокуратуры.
Прокуратура сотрудничает с сотрудниками судебной полиции, специалистами Национального института криминалистики, сотрудниками Национального института судебно-медицинской экспертизы министерства юстиции и другими экспертами.
Первый взрыв произошел на заправке в городе Креведия около 19.30 (совпадает с мск). Движение транспорта было приостановлено. Несмотря на усилия пожарных, огонь перекинулся на другие цистерны с газом, поэтому последовало еще несколько взрывов. Спасатели эвакуировали более трех тысяч человек из опасной зоны радиусом в 700 метров. Создана антикризисная ячейка, привлечены эксперты министерства окружающей среды, которым поручено следить за качеством воздуха.
Пожарные на месте взрыва на АЗС в населенном пункте Креведия, Румыния - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
Число пострадавших при взрывах в Румынии выросло до 57 человек
Вчера, 09:22
 
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