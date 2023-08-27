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Число пострадавших при взрывах в Румынии выросло до 57 человек - РИА Новости, 27.08.2023
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09:22 27.08.2023 (обновлено: 09:28 27.08.2023)
https://ria.ru/20230827/romania-1892487446.html
Число пострадавших при взрывах в Румынии выросло до 57 человек
Число пострадавших при взрывах в Румынии выросло до 57 человек - РИА Новости, 27.08.2023
Число пострадавших при взрывах в Румынии выросло до 57 человек
В результате взрывов на АЗС в румынском городе Креведия пострадали 58 человек, один из которых погиб, сообщил генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T09:22
2023-08-27T09:28
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бухарест
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КИШИНЕВ, 27 авг - РИА Новости. В результате взрывов на АЗС в румынском городе Креведия пострадали 58 человек, один из которых погиб, сообщил генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям Румынии. Четыре взрыва произошли на АЗС в субботу в городе Креведия уезда Дымбовица, что находится в 13 километрах от Бухареста. Ранее минздрав Румынии сообщал, что один человек погиб и 46 пострадали, часть из них будет доставлена в Италию и Бельгию. &quot;В городе Креведия уезда Дымбовица произошло несколько взрывов на заправке сжиженного нефтяного газа, в результате которых пострадали 58 человек, один из них погиб (от сердечного приступа, без ожогов)&quot;, - сообщается на странице инспектората в Facebook*.Пострадали 43 сотрудника МВД, из них 39 являются пожарными, двое - полицейскими, еще двое - жандармами. В различные отделения медучреждений были госпитализированы 54 человека, из них 10 интубированы. Первый взрыв произошел на заправке в городе Креведия около 19.30 (совпадает с мск) в субботу. Движение транспорта было приостановлено. Несмотря на усилия пожарных, огонь перекинулся на другие цистерны с газом, поэтому последовало еще несколько взрывов. Спасатели эвакуировали более трех тысяч человек из опасной зоны радиусом в 700 метров. Создана антикризисная ячейка, привлечены эксперты министерства окружающей среды, которым поручено следить за качеством воздуха.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, румыния, бухарест
В мире, Румыния, Бухарест
Число пострадавших при взрывах в Румынии выросло до 57 человек

Число пострадавших при взрывах на АЗС в Румынии выросло до 57

© AFP 2023 / DANIEL MIHAILESCUПожарные на месте взрыва на АЗС в населенном пункте Креведия, Румыния
Пожарные на месте взрыва на АЗС в населенном пункте Креведия, Румыния - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© AFP 2023 / DANIEL MIHAILESCU
Пожарные на месте взрыва на АЗС в населенном пункте Креведия, Румыния
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КИШИНЕВ, 27 авг - РИА Новости. В результате взрывов на АЗС в румынском городе Креведия пострадали 58 человек, один из которых погиб, сообщил генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям Румынии.
Четыре взрыва произошли на АЗС в субботу в городе Креведия уезда Дымбовица, что находится в 13 километрах от Бухареста. Ранее минздрав Румынии сообщал, что один человек погиб и 46 пострадали, часть из них будет доставлена в Италию и Бельгию.
«

"В городе Креведия уезда Дымбовица произошло несколько взрывов на заправке сжиженного нефтяного газа, в результате которых пострадали 58 человек, один из них погиб (от сердечного приступа, без ожогов)", - сообщается на странице инспектората в Facebook*.

Пострадали 43 сотрудника МВД, из них 39 являются пожарными, двое - полицейскими, еще двое - жандармами.
В различные отделения медучреждений были госпитализированы 54 человека, из них 10 интубированы.
Первый взрыв произошел на заправке в городе Креведия около 19.30 (совпадает с мск) в субботу. Движение транспорта было приостановлено. Несмотря на усилия пожарных, огонь перекинулся на другие цистерны с газом, поэтому последовало еще несколько взрывов. Спасатели эвакуировали более трех тысяч человек из опасной зоны радиусом в 700 метров. Создана антикризисная ячейка, привлечены эксперты министерства окружающей среды, которым поручено следить за качеством воздуха.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
Пожар на месте взрыва на АЗС в населенном пункте Креведия, Румыния - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
В Румынии пожарные локализовали пожар на АЗС
Вчера, 02:00
 
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