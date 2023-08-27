https://ria.ru/20230827/romania-1892487446.html

Число пострадавших при взрывах в Румынии выросло до 57 человек

Число пострадавших при взрывах в Румынии выросло до 57 человек - РИА Новости, 27.08.2023

Число пострадавших при взрывах в Румынии выросло до 57 человек

В результате взрывов на АЗС в румынском городе Креведия пострадали 58 человек, один из которых погиб, сообщил генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T09:22

2023-08-27T09:22

2023-08-27T09:28

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КИШИНЕВ, 27 авг - РИА Новости. В результате взрывов на АЗС в румынском городе Креведия пострадали 58 человек, один из которых погиб, сообщил генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям Румынии. Четыре взрыва произошли на АЗС в субботу в городе Креведия уезда Дымбовица, что находится в 13 километрах от Бухареста. Ранее минздрав Румынии сообщал, что один человек погиб и 46 пострадали, часть из них будет доставлена в Италию и Бельгию. "В городе Креведия уезда Дымбовица произошло несколько взрывов на заправке сжиженного нефтяного газа, в результате которых пострадали 58 человек, один из них погиб (от сердечного приступа, без ожогов)", - сообщается на странице инспектората в Facebook*.Пострадали 43 сотрудника МВД, из них 39 являются пожарными, двое - полицейскими, еще двое - жандармами. В различные отделения медучреждений были госпитализированы 54 человека, из них 10 интубированы. Первый взрыв произошел на заправке в городе Креведия около 19.30 (совпадает с мск) в субботу. Движение транспорта было приостановлено. Несмотря на усилия пожарных, огонь перекинулся на другие цистерны с газом, поэтому последовало еще несколько взрывов. Спасатели эвакуировали более трех тысяч человек из опасной зоны радиусом в 700 метров. Создана антикризисная ячейка, привлечены эксперты министерства окружающей среды, которым поручено следить за качеством воздуха.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230827/rumyniya-1892469651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, румыния, бухарест