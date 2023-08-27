https://ria.ru/20230827/putin-1892542376.html

Такер Карлсон попросил об интервью с Путиным, сообщила Симоньян

Такер Карлсон попросил об интервью с Путиным, сообщила Симоньян - РИА Новости, 27.08.2023

Такер Карлсон попросил об интервью с Путиным, сообщила Симоньян

Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон попросил об интервью с Владимиром Путиным, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T17:08

2023-08-27T17:08

2023-08-27T23:08

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 авг — РИА Новости. Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон попросил об интервью с Владимиром Путиным, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала "Россия 1"."Он (Карлсон. — Прим. ред.), кстати, очень просит интервью с Владимиром Путиным. Если бы вдруг кто-то услышал и донес до президента, было бы здорово", — заявила она.В апреле Fox News сенсационно отстранил от эфира Такера, который является самым рейтинговым американским журналистом. При этом телеканал будет держать ведущего в штате до 2025 года.Канал обвинил Карлсона о нарушении условий контракта из-за запуска его собственного шоу в Twitter. В свою очередь, Карлсон ссылается на первую поправку Конституции США, которая гарантирует ему свободу слова, и указывает, что Fox News существенным образом нарушил контракт.Карлсон регулярно выступал с критикой президента США Джо Байдена. Так, он призывал к расследованию в отношении сына американского лидера Хантера Байдена, а демократов сравнивал с "ищущими трюфель свиньями" за их жажду власти. Также он критиковал американские власти за непомерные траты на военную помощь Киеву.

https://ria.ru/20230823/intervyu-1891838382.html

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россия, такер карлсон, владимир путин, маргарита симоньян, сша, киев, в мире