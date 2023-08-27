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Такер Карлсон попросил об интервью с Путиным, сообщила Симоньян - РИА Новости, 27.08.2023
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17:08 27.08.2023 (обновлено: 23:08 27.08.2023)
https://ria.ru/20230827/putin-1892542376.html
Такер Карлсон попросил об интервью с Путиным, сообщила Симоньян
Такер Карлсон попросил об интервью с Путиным, сообщила Симоньян - РИА Новости, 27.08.2023
Такер Карлсон попросил об интервью с Путиным, сообщила Симоньян
Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон попросил об интервью с Владимиром Путиным, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T17:08
2023-08-27T23:08
россия
такер карлсон
владимир путин
маргарита симоньян
сша
киев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 авг — РИА Новости. Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон попросил об интервью с Владимиром Путиным, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала "Россия 1".&quot;Он (Карлсон. — Прим. ред.), кстати, очень просит интервью с Владимиром Путиным. Если бы вдруг кто-то услышал и донес до президента, было бы здорово&quot;, — заявила она.В апреле Fox News сенсационно отстранил от эфира Такера, который является самым рейтинговым американским журналистом. При этом телеканал будет держать ведущего в штате до 2025 года.Канал обвинил Карлсона о нарушении условий контракта из-за запуска его собственного шоу в Twitter. В свою очередь, Карлсон ссылается на первую поправку Конституции США, которая гарантирует ему свободу слова, и указывает, что Fox News существенным образом нарушил контракт.Карлсон регулярно выступал с критикой президента США Джо Байдена. Так, он призывал к расследованию в отношении сына американского лидера Хантера Байдена, а демократов сравнивал с "ищущими трюфель свиньями" за их жажду власти. Также он критиковал американские власти за непомерные траты на военную помощь Киеву.
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россия, такер карлсон, владимир путин, маргарита симоньян, сша, киев, в мире
Россия, Такер Карлсон, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, США, Киев, В мире
Такер Карлсон попросил об интервью с Путиным, сообщила Симоньян

Симоньян заявила о желании журналиста Такера Карлсона взять интервью у Путина

© AP Photo / Richard DrewТакер Карлсон
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© AP Photo / Richard Drew
Такер Карлсон. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 авг — РИА Новости. Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон попросил об интервью с Владимиром Путиным, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала "Россия 1".
«

"Он (Карлсон. — Прим. ред.), кстати, очень просит интервью с Владимиром Путиным. Если бы вдруг кто-то услышал и донес до президента, было бы здорово", — заявила она.

В апреле Fox News сенсационно отстранил от эфира Такера, который является самым рейтинговым американским журналистом. При этом телеканал будет держать ведущего в штате до 2025 года.
Канал обвинил Карлсона о нарушении условий контракта из-за запуска его собственного шоу в Twitter. В свою очередь, Карлсон ссылается на первую поправку Конституции США, которая гарантирует ему свободу слова, и указывает, что Fox News существенным образом нарушил контракт.
Карлсон регулярно выступал с критикой президента США Джо Байдена. Так, он призывал к расследованию в отношении сына американского лидера Хантера Байдена, а демократов сравнивал с "ищущими трюфель свиньями" за их жажду власти. Также он критиковал американские власти за непомерные траты на военную помощь Киеву.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
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23 августа, 19:57
 
РоссияТакер КарлсонВладимир ПутинМаргарита СимоньянСШАКиевВ мире
 
 
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