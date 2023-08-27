https://ria.ru/20230827/psb-1892498132.html

ПСБ открыл второй Центр уличного баскетбола в Кузбассе

ПСБ открыл второй Центр уличного баскетбола в Кузбассе - РИА Новости, 27.08.2023

ПСБ открыл второй Центр уличного баскетбола в Кузбассе

В Кемерове открылся Центр уличного баскетбола – второй в Кузбассе и 13-й в РФ в рамках "Первого всероссийского спортивного проекта "ПСБ - Детям", который... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T11:11

2023-08-27T11:11

2023-08-27T11:57

россия

псб (банк псб)

кемеровская область

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. В Кемерове открылся Центр уличного баскетбола – второй в Кузбассе и 13-й в РФ в рамках "Первого всероссийского спортивного проекта "ПСБ - Детям", который реализуется банком при поддержке Российской федерации баскетбола (РФБ) и регионов с 2019 года, сообщает пресс-служба ПСБ. В торжественной церемонии открытия приняли участие председатель ПСБ Петр Фрадков, первый зампредседателя банка Олег Барыбин, вице-президент - директор по спортивным проектам банка Рубен Бегунц, министр физической культуры и спорта Кузбасса Сергей Мяус, глава города Кемерово Дмитрий Анисимов, а также президент РФБ, заслуженный мастер спорта России Андрей Кириленко. "Осознанное отношение к своему здоровью и любовь к спорту – то, что мы стремимся передать будущим поколениям, реализуя и поддерживая масштабные спортивные инициативы во всех регионах нашей страны. Наш проект "ПСБ - Детям" за четыре года с момента своего старта объединил сотни тысяч детей, подростков и взрослых любителей спорта в стремлении расти над собой, побеждать, закалять характер. Мы видим, насколько востребованы спортивные инициативы в Кемеровской области – площадка "ПСБ - Детям", открытая год назад в Новокузнецке, приняла десятки спортивных соревнований разного уровня, стала излюбленным местом для активного отдыха жителей и тренировок профессиональных спортсменов", - приводятся в сообщении слова Фрадкова. Он выразил уверенность, что с появлением Центра уличного баскетбола в Кемерове в городе станет больше спортивных праздников. Новый универсальный спортобъект на бульваре Строителей общей площадью 2,2 тысячи квадратных метров и игровой поверхностью более 2 тысяч квадратных метров стал важной частью социальной и спортивной инфраструктуры города. Центр уличного баскетбола состоит из площадок для баскетбола 3х3 и 5х5 с универсальной разметкой и трибунами для болельщиков, а также включает пространство для занятий гимнастикой с уличными тренажерами. Доступ на площадку открыт для всех желающих. Ежегодно центр смогут посетить до 250 тысяч человек — как любителей спорта всех возрастов, так и профессиональных спортсменов. "Создание условий для занятий спортом, строительство спортивных объектов и площадок – одно из главных направлений в работе команды Кузбасса. Мы работаем над тем, чтобы качественная спортивная инфраструктура была доступна всем жителям региона. Уверен, что площадка, построенная в рамках проекта "ПСБ – Детям", станет ещё одним центром притяжения всех, кто занимается спортом и ведёт активный образ жизни", - сказал губбернатор Кузбасса Сергей Цивилев, его слова приводятся на портале органов власти Кемеровской области. В свою очередь, Кириленко отметил, что новая площадка станет точкой притяжения для детей и взрослых, профессионалов и любителей, и сможет принять не одно спортивно-развлекательное мероприятие. По данным пресс-службы, в конце торжественной церемонии открытия Центра уличного баскетбола был дан старт Всероссийским соревнованиям по уличному баскетболу "Оранжевый мяч".

https://ria.ru/20230815/psb-1890140485.html

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кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, псб (банк псб), кемеровская область