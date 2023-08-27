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Заканчивай. Зеленскому предрекли поражение после очередного провала ВСУ - РИА Новости, 27.08.2023
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02:30 27.08.2023
https://ria.ru/20230827/proval-1892470336.html
Заканчивай. Зеленскому предрекли поражение после очередного провала ВСУ
Заканчивай. Зеленскому предрекли поражение после очередного провала ВСУ - РИА Новости, 27.08.2023
Заканчивай. Зеленскому предрекли поражение после очередного провала ВСУ
Пользователи соцсети X негативно отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о гибели пилотов ВСУ во время тренировочного полета. РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T02:30
2023-08-27T02:30
в мире
украина
москва
житомирская область
владимир зеленский
вооруженные силы украины
миг-29
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о гибели пилотов ВСУ во время тренировочного полета."Заканчивай войну, мирные переговоры — единственное решение", — предложила AnastaciaAz. "Посмотрим, сколько продержатся наши F-16. Даю не больше недели", — написал Dave Smith."Ты можешь найти других пилотов в баре, обучить их за пару часов и они готовы к полету" — съязвил Rahkai."Отличная работа. Они не могут пережить даже тренировку", — прокомментировал Dalton."Ты мог бы остановить это, но деньги ты любишь больше", — заявил Finding Dory.Ранее стало известно, что два чешских учебно-боевых самолета Л-39 столкнулись в Житомирской области на Украине, погибли трое пилотов. Отмечается, что среди погибших — пилот воздушных сил ВСУ с позывным Джус, который служил летчиком на истребителе МиГ-29.
https://ria.ru/20230824/svo-1891812787.html
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в мире, украина, москва, житомирская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, миг-29, f-16
В мире, Украина, Москва, Житомирская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, МиГ-29, F-16

Заканчивай. Зеленскому предрекли поражение после очередного провала ВСУ

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о гибели пилотов ВСУ во время тренировочного полета.
«
"Заканчивай войну, мирные переговоры — единственное решение", — предложила AnastaciaAz.
"Посмотрим, сколько продержатся наши F-16. Даю не больше недели", — написал Dave Smith.
"Ты можешь найти других пилотов в баре, обучить их за пару часов и они готовы к полету" — съязвил Rahkai.
"Отличная работа. Они не могут пережить даже тренировку", — прокомментировал Dalton.
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"Ты мог бы остановить это, но деньги ты любишь больше", — заявил Finding Dory.
Ранее стало известно, что два чешских учебно-боевых самолета Л-39 столкнулись в Житомирской области на Украине, погибли трое пилотов. Отмечается, что среди погибших — пилот воздушных сил ВСУ с позывным Джус, который служил летчиком на истребителе МиГ-29.
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В миреУкраинаМоскваЖитомирская областьВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныМиГ-29F-16
 
 
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