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Заканчивай. Зеленскому предрекли поражение после очередного провала ВСУ
Заканчивай. Зеленскому предрекли поражение после очередного провала ВСУ - РИА Новости, 27.08.2023
Заканчивай. Зеленскому предрекли поражение после очередного провала ВСУ
Пользователи соцсети X негативно отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о гибели пилотов ВСУ во время тренировочного полета. РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T02:30
2023-08-27T02:30
2023-08-27T02:30
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о гибели пилотов ВСУ во время тренировочного полета."Заканчивай войну, мирные переговоры — единственное решение", — предложила AnastaciaAz. "Посмотрим, сколько продержатся наши F-16. Даю не больше недели", — написал Dave Smith."Ты можешь найти других пилотов в баре, обучить их за пару часов и они готовы к полету" — съязвил Rahkai."Отличная работа. Они не могут пережить даже тренировку", — прокомментировал Dalton."Ты мог бы остановить это, но деньги ты любишь больше", — заявил Finding Dory.Ранее стало известно, что два чешских учебно-боевых самолета Л-39 столкнулись в Житомирской области на Украине, погибли трое пилотов. Отмечается, что среди погибших — пилот воздушных сил ВСУ с позывным Джус, который служил летчиком на истребителе МиГ-29.
https://ria.ru/20230824/svo-1891812787.html
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в мире, украина, москва, житомирская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, миг-29, f-16
В мире, Украина, Москва, Житомирская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, МиГ-29, F-16