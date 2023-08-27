https://ria.ru/20230827/propazha-1892473997.html

В Бурятии пропала туристическая группа из пяти человек

В Бурятии пропала туристическая группа из пяти человек - РИА Новости, 27.08.2023

В Бурятии пропала туристическая группа из пяти человек

Зарегистрированная туристская группа из пяти человек пропала в Северо-Байкальском районе Бурятии во время сплава на двух катамаранах по реке Тыя, на их поиски... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T04:21

2023-08-27T04:21

2023-08-27T04:34

происшествия

северо-байкальский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 27 авг – РИА Новости. Зарегистрированная туристская группа из пяти человек пропала в Северо-Байкальском районе Бурятии во время сплава на двух катамаранах по реке Тыя, на их поиски отправились спасатели. Об этом сообщает региональный главк МЧС. "Группа спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда была доставлена бортом Ми-8 до урочища Перевал Северо-Байкальского района. В указанной местности сотрудники МЧС России приступили к поиску зарегистрированной туристской группы из пяти человек, сплавлявшейся по реке Тыя на двух катамаранах", – говорится в сообщении. Отмечается, что в назначенное время группа не вышла с маршрута, и спасатели приняли решение о начале поисково-спасательной операции. К работам привлечены пять человек и две единицы техники МЧС России.

https://ria.ru/20230709/spasenie-1883120860.html

северо-байкальский район

россия

республика бурятия

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происшествия, северо-байкальский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика бурятия