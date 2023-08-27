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В Бурятии пропала туристическая группа из пяти человек - РИА Новости, 27.08.2023
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04:21 27.08.2023 (обновлено: 04:34 27.08.2023)
https://ria.ru/20230827/propazha-1892473997.html
В Бурятии пропала туристическая группа из пяти человек
В Бурятии пропала туристическая группа из пяти человек - РИА Новости, 27.08.2023
В Бурятии пропала туристическая группа из пяти человек
Зарегистрированная туристская группа из пяти человек пропала в Северо-Байкальском районе Бурятии во время сплава на двух катамаранах по реке Тыя, на их поиски... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T04:21
2023-08-27T04:34
происшествия
северо-байкальский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 27 авг – РИА Новости. Зарегистрированная туристская группа из пяти человек пропала в Северо-Байкальском районе Бурятии во время сплава на двух катамаранах по реке Тыя, на их поиски отправились спасатели. Об этом сообщает региональный главк МЧС. "Группа спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда была доставлена бортом Ми-8 до урочища Перевал Северо-Байкальского района. В указанной местности сотрудники МЧС России приступили к поиску зарегистрированной туристской группы из пяти человек, сплавлявшейся по реке Тыя на двух катамаранах", – говорится в сообщении. Отмечается, что в назначенное время группа не вышла с маршрута, и спасатели приняли решение о начале поисково-спасательной операции. К работам привлечены пять человек и две единицы техники МЧС России.
https://ria.ru/20230709/spasenie-1883120860.html
северо-байкальский район
россия
республика бурятия
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происшествия, северо-байкальский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика бурятия
Происшествия, Северо-Байкальский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Бурятия
В Бурятии пропала туристическая группа из пяти человек

На севере Бурятии пропала группа из пяти человек при сплаве по реке

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСотрудники аварийно-спасательной службы
Сотрудники аварийно-спасательной службы - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Сотрудники аварийно-спасательной службы. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 27 авг – РИА Новости. Зарегистрированная туристская группа из пяти человек пропала в Северо-Байкальском районе Бурятии во время сплава на двух катамаранах по реке Тыя, на их поиски отправились спасатели. Об этом сообщает региональный главк МЧС.
"Группа спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда была доставлена бортом Ми-8 до урочища Перевал Северо-Байкальского района. В указанной местности сотрудники МЧС России приступили к поиску зарегистрированной туристской группы из пяти человек, сплавлявшейся по реке Тыя на двух катамаранах", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что в назначенное время группа не вышла с маршрута, и спасатели приняли решение о начале поисково-спасательной операции. К работам привлечены пять человек и две единицы техники МЧС России.
 
ПроисшествияСеверо-Байкальский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Бурятия
 
 
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