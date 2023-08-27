https://ria.ru/20230827/primore-1892516460.html

В Приморье снизилось число отрезанных после ливней населенных пунктов

В Приморье снизилось число отрезанных после ливней населенных пунктов - РИА Новости, 27.08.2023

В Приморье снизилось число отрезанных после ливней населенных пунктов

Двадцать населенных пунктов остаются отрезанными от дорожного сообщения в Приморском крае, где в среду и в пятницу прошли мощные ливни, говорится в сообщении... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T13:46

2023-08-27T13:46

2023-08-27T13:46

происшествия

олег кожемяко

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 27 авг - РИА Новости. Двадцать населенных пунктов остаются отрезанными от дорожного сообщения в Приморском крае, где в среду и в пятницу прошли мощные ливни, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожного хозяйства региона. В среду и пятницу в разных частях Приморского края прошли интенсивные осадки. Уровень воды в реках поднялся, образовались переливы через дороги, в населенных пунктах произошли многочисленные подтопления. По информации минтранса края, вечером в субботу проезда не было в 32 населенных пункта. В воскресенье утром представитель министерства ГО и ЧС рассказал РИА Новости, что отрезанными остаются 28 населенных пунктов. "Отрезаны населенные пункты: Еловка, Муравейка, Ауровка, Гродеково, Ясная Поляна, Новопокровка, Рисовое, ЛЗП-3, Шекляево, Покровка, Саровка, Новокрещенка, Метеоритный, Измайлиха, Лимонники, Лобановка, Маргаритово, Моряк Рыболов, Фурманово, КБ "Евгеньевская", - говорится в сообщении в телеграм-канале приморского минтранса. По сообщению министерства, проезд нарушен в 14 муниципалитетах региона, больше всего затруднений на дорогах в Ольгинском округе. С начала августа ливни неоднократно приводили к подтоплениям и нарушению проезда в Приморье. После наводнения из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта в середине августа был введен региональный режим ЧС. В пятницу губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил о введении режима ЧС федерального характера. По его словам, ущерб, нанесенный осадками за две недели, пока оценивается в 7 миллиардов рублей. По информации краевого министерства ГО и ЧС, к утру воскресенья в Приморье подтоплены были 34 многоквартирных дома и 218 частных домов, а также 1080 придомовых территорий.

https://ria.ru/20230827/primore-1892475743.html

приморский край

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, олег кожемяко, приморский край