https://ria.ru/20230827/primore-1892516460.html
В Приморье снизилось число отрезанных после ливней населенных пунктов
В Приморье снизилось число отрезанных после ливней населенных пунктов - РИА Новости, 27.08.2023
В Приморье снизилось число отрезанных после ливней населенных пунктов
Двадцать населенных пунктов остаются отрезанными от дорожного сообщения в Приморском крае, где в среду и в пятницу прошли мощные ливни, говорится в сообщении... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T13:46
2023-08-27T13:46
2023-08-27T13:46
происшествия
олег кожемяко
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 27 авг - РИА Новости. Двадцать населенных пунктов остаются отрезанными от дорожного сообщения в Приморском крае, где в среду и в пятницу прошли мощные ливни, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожного хозяйства региона. В среду и пятницу в разных частях Приморского края прошли интенсивные осадки. Уровень воды в реках поднялся, образовались переливы через дороги, в населенных пунктах произошли многочисленные подтопления. По информации минтранса края, вечером в субботу проезда не было в 32 населенных пункта. В воскресенье утром представитель министерства ГО и ЧС рассказал РИА Новости, что отрезанными остаются 28 населенных пунктов. "Отрезаны населенные пункты: Еловка, Муравейка, Ауровка, Гродеково, Ясная Поляна, Новопокровка, Рисовое, ЛЗП-3, Шекляево, Покровка, Саровка, Новокрещенка, Метеоритный, Измайлиха, Лимонники, Лобановка, Маргаритово, Моряк Рыболов, Фурманово, КБ "Евгеньевская", - говорится в сообщении в телеграм-канале приморского минтранса. По сообщению министерства, проезд нарушен в 14 муниципалитетах региона, больше всего затруднений на дорогах в Ольгинском округе. С начала августа ливни неоднократно приводили к подтоплениям и нарушению проезда в Приморье. После наводнения из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта в середине августа был введен региональный режим ЧС. В пятницу губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил о введении режима ЧС федерального характера. По его словам, ущерб, нанесенный осадками за две недели, пока оценивается в 7 миллиардов рублей. По информации краевого министерства ГО и ЧС, к утру воскресенья в Приморье подтоплены были 34 многоквартирных дома и 218 частных домов, а также 1080 придомовых территорий.
https://ria.ru/20230827/primore-1892475743.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, олег кожемяко, приморский край
Происшествия, Олег Кожемяко, Приморский край
В Приморье снизилось число отрезанных после ливней населенных пунктов
В Приморье 20 населенных пунктов остаются отрезанными от дорог из-за ливней
ВЛАДИВОСТОК, 27 авг - РИА Новости.
Двадцать населенных пунктов остаются отрезанными от дорожного сообщения в Приморском крае, где в среду и в пятницу прошли мощные ливни, говорится в сообщении
министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.
В среду и пятницу в разных частях Приморского края прошли интенсивные осадки. Уровень воды в реках поднялся, образовались переливы через дороги, в населенных пунктах произошли многочисленные подтопления. По информации минтранса края, вечером в субботу проезда не было в 32 населенных пункта. В воскресенье утром представитель министерства ГО и ЧС рассказал РИА Новости, что отрезанными остаются 28 населенных пунктов.
"Отрезаны населенные пункты: Еловка, Муравейка, Ауровка, Гродеково, Ясная Поляна, Новопокровка, Рисовое, ЛЗП-3, Шекляево, Покровка, Саровка, Новокрещенка, Метеоритный, Измайлиха, Лимонники, Лобановка, Маргаритово, Моряк Рыболов, Фурманово, КБ "Евгеньевская", - говорится в сообщении в телеграм-канале приморского минтранса.
По сообщению министерства, проезд нарушен в 14 муниципалитетах региона, больше всего затруднений на дорогах в Ольгинском округе.
С начала августа ливни неоднократно приводили к подтоплениям и нарушению проезда в Приморье. После наводнения из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта в середине августа был введен региональный режим ЧС. В пятницу губернатор Приморья Олег Кожемяко
заявил о введении режима ЧС федерального характера. По его словам, ущерб, нанесенный осадками за две недели, пока оценивается в 7 миллиардов рублей. По информации краевого министерства ГО и ЧС, к утру воскресенья в Приморье подтоплены были 34 многоквартирных дома и 218 частных домов, а также 1080 придомовых территорий.
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