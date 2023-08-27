https://ria.ru/20230827/primore-1892475743.html
МЧС доставит в подтопленные районы Приморья более 260 тепловых пушек
МЧС доставит в подтопленные районы Приморья более 260 тепловых пушек - РИА Новости, 27.08.2023
МЧС доставит в подтопленные районы Приморья более 260 тепловых пушек
Самолет Ил-76 МЧС РФ доставит еще более 260 тепловых пушек для скорейшего восстановления объектов инфраструктуры, пострадавших от паводков в Приморье, сообщает... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T05:29
2023-08-27T05:29
2023-08-27T05:37
происшествия
россия
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Самолет Ил-76 МЧС РФ доставит еще более 260 тепловых пушек для скорейшего восстановления объектов инфраструктуры, пострадавших от паводков в Приморье, сообщает пресс-служба ведомства. С начала августа в Приморском крае неоднократно выпадали обильные осадки, приводившие к паводкам и подтоплениям. После наводнения из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта в середине месяца был введен региональный режим ЧС. Очередные обильные осадки обрушились на край в среду и в пятницу. "Для обеспечения жизнедеятельности населения и скорейшего восстановления объектов инфраструктуры в пострадавшие от паводков районы Приморья из резерва МЧС России и правительства регионов самолет Ил-76 МЧС доставит еще более 260 тепловых пушек", — говорится в сообщении.Добавляется, что сейчас на территории 16 муниципальных образований края подтоплено 122 жилых дома и 1102 придомовых территорий. Кроме того, в трех СНТ в Артемовском городском округе подтоплено 130 дачных домов, а также отрезано 32 населенных пункта в Анучинском, Дальнереченском, Крансоармейском, Лазовском, Партизанском и Ольгинском муниципальных образованиях. В четырех пунктах временного размещения находятся 148 человек, в том числе 37 детей. За сутки, как уточняется, от воды освободились 143 жилых дома и 499 придомовых территории. С нарастающим итогом просушено 1083 дома, откачено воды из подвалов 892 жилых домов. "Сотрудники МЧС России продолжают оказывать адресную помощь жителям, просушивать дома, откачивать воду из подвалов домов, детских садов, школ, больниц и объектов жизнеобеспечения. Пожарно-спасательными подразделениями организована работа шести лодочных переправ в Дальнереченском, Уссурийском и Ольгинском муниципальных образованиях", — говорится в сообщении. Отмечается, что сегодня вертолет Ми-8 МЧС России вылетел в Ольгинский округ, чтобы доставить около 2 тонн хлеба, мучных изделий и воды жителям отрезанных населенных пунктов. "Всего для ликвидации последствий ЧС привлечено около 1 тысячи человек и 192 единиц техники", — говорится в сообщении.С начала августа ливни неоднократно приводили к подтоплениям и нарушению проезда к селам в Приморье. После наводнения из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта в середине августа был введен региональный режим ЧС. Ливни снова обрушились на регион 23 и 25 августа. В пятницу губернатор Олег Кожемяко заявил о введении режима ЧС федерального характера. Ущерб, нанесенный осадками за две недели, пока оценивается в 7 миллиардов рублей. Уссурийский городской округ оказался одним из наиболее пострадавших от ливней муниципалитетов.
https://ria.ru/20230826/primore-1892349211.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС доставит в подтопленные районы Приморья более 260 тепловых пушек
Самолет Ил-76 доставит в подтопленные районы Приморья более 260 тепловых пушек
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Самолет Ил-76 МЧС РФ доставит еще более 260 тепловых пушек для скорейшего восстановления объектов инфраструктуры, пострадавших от паводков в Приморье, сообщает пресс-служба ведомства.
С начала августа в Приморском крае
неоднократно выпадали обильные осадки, приводившие к паводкам и подтоплениям. После наводнения из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта в середине месяца был введен региональный режим ЧС. Очередные обильные осадки обрушились на край в среду и в пятницу.
«
"Для обеспечения жизнедеятельности населения и скорейшего восстановления объектов инфраструктуры в пострадавшие от паводков районы Приморья из резерва МЧС России и правительства регионов самолет Ил-76 МЧС доставит еще более 260 тепловых пушек", — говорится в сообщении.
Добавляется, что сейчас на территории 16 муниципальных образований края подтоплено 122 жилых дома и 1102 придомовых территорий. Кроме того, в трех СНТ в Артемовском городском округе подтоплено 130 дачных домов, а также отрезано 32 населенных пункта в Анучинском, Дальнереченском, Крансоармейском, Лазовском, Партизанском и Ольгинском муниципальных образованиях. В четырех пунктах временного размещения находятся 148 человек, в том числе 37 детей.
За сутки, как уточняется, от воды освободились 143 жилых дома и 499 придомовых территории. С нарастающим итогом просушено 1083 дома, откачено воды из подвалов 892 жилых домов.
"Сотрудники МЧС России продолжают оказывать адресную помощь жителям, просушивать дома, откачивать воду из подвалов домов, детских садов, школ, больниц и объектов жизнеобеспечения. Пожарно-спасательными подразделениями организована работа шести лодочных переправ в Дальнереченском, Уссурийском и Ольгинском муниципальных образованиях", — говорится в сообщении.
В Приморье за сутки втрое выросло число подтопленных из-за ливней домов
Отмечается, что сегодня вертолет Ми-8 МЧС России вылетел в Ольгинский округ, чтобы доставить около 2 тонн хлеба, мучных изделий и воды жителям отрезанных населенных пунктов.
"Всего для ликвидации последствий ЧС привлечено около 1 тысячи человек и 192 единиц техники", — говорится в сообщении.
С начала августа ливни неоднократно приводили к подтоплениям и нарушению проезда к селам в Приморье. После наводнения из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта в середине августа был введен региональный режим ЧС. Ливни снова обрушились на регион 23 и 25 августа. В пятницу губернатор Олег Кожемяко
заявил о введении режима ЧС федерального характера. Ущерб, нанесенный осадками за две недели, пока оценивается в 7 миллиардов рублей. Уссурийский городской округ
оказался одним из наиболее пострадавших от ливней муниципалитетов.
Граждане КНДР помогли в ликвидации паводка в Приморье