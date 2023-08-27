https://ria.ru/20230827/pozhar-1892490253.html
В Туапсинском районе загорелось кафе
В Туапсинском районе загорелось кафе - РИА Новости, 27.08.2023
В Туапсинском районе загорелось кафе
Пожар произошел в кафе "Гермес" в Туапсинском районе Краснодарского края, открытый огонь на площади 200 квадратных метров ликвидирован, предварительно, никто не РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T09:50
2023-08-27T09:50
2023-08-27T09:50
происшествия
туапсинский район
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 27 авг - РИА Новости. Пожар произошел в кафе "Гермес" в Туапсинском районе Краснодарского края, открытый огонь на площади 200 квадратных метров ликвидирован, предварительно, никто не пострадал. В воскресенье утром в селе Кроянском Туапсинского района произошел пожар в кафе "Гермес". Отмечается, что при тушении возгорания произошел хлопок. Пожару был присвоен повышенный ранг - 1 БИС, по данным пресс-службы районной администрации. "В 08.03 локализация пожара на площади 200 квадратных метров. По предварительной информации, погибших, пострадавших нет… В 08.27 ликвидация открытого горения", - сообщили журналистам в пресс-службе краевого ГУ МЧС. Уточняется, что к тушению пожара привлечено от РСЧС 18 человек и шесть единиц техники. По данным властей, также задействованы представители газовой службы.
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туапсинский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, туапсинский район, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Туапсинский район, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Туапсинском районе загорелось кафе
В селе Кроянском в Туапсинском районе загорелось кафе на 200 квадратных метрах