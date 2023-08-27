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В Румынии вспыхнул пожар на складе пластмасс - РИА Новости, 27.08.2023
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00:36 27.08.2023 (обновлено: 01:41 27.08.2023)
https://ria.ru/20230827/pozhar-1892465923.html
В Румынии вспыхнул пожар на складе пластмасс
В Румынии вспыхнул пожар на складе пластмасс - РИА Новости, 27.08.2023
В Румынии вспыхнул пожар на складе пластмасс
Пожар вспыхнул на складе пластмасс рядом с оружейным заводом в уезде Дымбовица в Румынии, информации о пострадавших пока нет, сообщает уездный инспекторат по... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T00:36
2023-08-27T01:41
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КИШИНЕВ, 27 авг — РИА Новости. Пожар вспыхнул на складе пластмасс рядом с оружейным заводом в уезде Дымбовица в Румынии, информации о пострадавших пока нет, сообщает уездный инспекторат по чрезвычайным ситуациям. Пожар на складе вспыхнул в 20 километрах от АЗС в том же узде — городе Креведия, что находится в 13 километрах от столицы Румынии, где раннее произошли четыре взрыва на АЗС. По данным минздрава, в результате ЧП на АЗС один человек погиб, 46 пострадали. Больницы Италии и Бельгии уже готовы принять первых пациентов. "На складе пластика в Драгомиреште разгорелся пожар, недалеко от оружейного завода. Информации о жертвах нет", — сообщает инспекторат по чрезвычайным ситуациям Дымбовицы. Площадь пожара — около 600 квадратных метров. На складе находятся легковоспламеняющиеся продукты, пластик. Пожарные уверяют, что связи между двумя инцидентами нет. Они также заверили, что огонь в Драгомиреште не перекинется со склада на соседние здания.
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в мире, румыния
В мире, Румыния
В Румынии вспыхнул пожар на складе пластмасс

В Румынии вспыхнул пожар на складе пластмасс рядом с оружейным заводом

© AP Photo / Vadim GhirdaПолицейские автомобили в Румынии
Полицейские автомобили в Румынии - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Полицейские автомобили в Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 27 авг — РИА Новости. Пожар вспыхнул на складе пластмасс рядом с оружейным заводом в уезде Дымбовица в Румынии, информации о пострадавших пока нет, сообщает уездный инспекторат по чрезвычайным ситуациям.
Пожар на складе вспыхнул в 20 километрах от АЗС в том же узде — городе Креведия, что находится в 13 километрах от столицы Румынии, где раннее произошли четыре взрыва на АЗС. По данным минздрава, в результате ЧП на АЗС один человек погиб, 46 пострадали. Больницы Италии и Бельгии уже готовы принять первых пациентов.
"На складе пластика в Драгомиреште разгорелся пожар, недалеко от оружейного завода. Информации о жертвах нет", — сообщает инспекторат по чрезвычайным ситуациям Дымбовицы.
Площадь пожара — около 600 квадратных метров. На складе находятся легковоспламеняющиеся продукты, пластик.
Пожарные уверяют, что связи между двумя инцидентами нет. Они также заверили, что огонь в Драгомиреште не перекинется со склада на соседние здания.
Румынские пожарные - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
СМИ сообщили о взрыве и пожаре в жилом доме в Румынии
8 июля, 11:55
 
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