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В Румынии вспыхнул пожар на складе пластмасс

В Румынии вспыхнул пожар на складе пластмасс - РИА Новости, 27.08.2023

В Румынии вспыхнул пожар на складе пластмасс

Пожар вспыхнул на складе пластмасс рядом с оружейным заводом в уезде Дымбовица в Румынии, информации о пострадавших пока нет, сообщает уездный инспекторат по... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T00:36

2023-08-27T00:36

2023-08-27T01:41

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румыния

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КИШИНЕВ, 27 авг — РИА Новости. Пожар вспыхнул на складе пластмасс рядом с оружейным заводом в уезде Дымбовица в Румынии, информации о пострадавших пока нет, сообщает уездный инспекторат по чрезвычайным ситуациям. Пожар на складе вспыхнул в 20 километрах от АЗС в том же узде — городе Креведия, что находится в 13 километрах от столицы Румынии, где раннее произошли четыре взрыва на АЗС. По данным минздрава, в результате ЧП на АЗС один человек погиб, 46 пострадали. Больницы Италии и Бельгии уже готовы принять первых пациентов. "На складе пластика в Драгомиреште разгорелся пожар, недалеко от оружейного завода. Информации о жертвах нет", — сообщает инспекторат по чрезвычайным ситуациям Дымбовицы. Площадь пожара — около 600 квадратных метров. На складе находятся легковоспламеняющиеся продукты, пластик. Пожарные уверяют, что связи между двумя инцидентами нет. Они также заверили, что огонь в Драгомиреште не перекинется со склада на соседние здания.

https://ria.ru/20230708/rumyniya-1882951162.html

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в мире, румыния