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СМИ: несколько боевиков ИГ* сбежали из тюрьмы на северо-востоке Сирии
СМИ: несколько боевиков ИГ* сбежали из тюрьмы на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 27.08.2023
СМИ: несколько боевиков ИГ* сбежали из тюрьмы на северо-востоке Сирии
Несколько боевиков террористической группировки "Исламское государство"* совершили побег из подконтрольной курдским отрядам "Сирийских демократических сил"... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T21:34
2023-08-27T21:34
2023-08-27T21:34
в мире
эль-хасаке
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сирийские демократические силы
исламское государство
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КАИР, 27 авг - РИА Новости. Несколько боевиков террористической группировки "Исламское государство"* совершили побег из подконтрольной курдским отрядам "Сирийских демократических сил" (SDF) тюрьмы в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии, сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya. "Несколько террористов ИГ* сбежали из тюрьмы "Ас-Санавия Ас-Сынаийя" у южного въезда в (город - ред.) Эль-Хасаке. Формирования SDF закрыли въезд, ведущий к тюрьме", - говорится в сообщении телеканала. При поддержке американских военных формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют отряды самообороны YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признаёт автономную администрацию на северо-востоке Сирии.* Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, эль-хасаке, сирия, россия, сирийские демократические силы, исламское государство
В мире, Эль-Хасаке, Сирия, Россия, Сирийские демократические силы, Исламское государство
СМИ: несколько боевиков ИГ* сбежали из тюрьмы на северо-востоке Сирии
Al-Ikhbariya: несколько боевиков ИГ сбежали из тюрьмы на северо-востоке Сирии