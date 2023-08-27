https://ria.ru/20230827/pobeg-1892574930.html

СМИ: несколько боевиков ИГ* сбежали из тюрьмы на северо-востоке Сирии

СМИ: несколько боевиков ИГ* сбежали из тюрьмы на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 27.08.2023

СМИ: несколько боевиков ИГ* сбежали из тюрьмы на северо-востоке Сирии

Несколько боевиков террористической группировки "Исламское государство"* совершили побег из подконтрольной курдским отрядам "Сирийских демократических сил"... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T21:34

2023-08-27T21:34

2023-08-27T21:34

в мире

эль-хасаке

сирия

россия

сирийские демократические силы

исламское государство

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КАИР, 27 авг - РИА Новости. Несколько боевиков террористической группировки "Исламское государство"* совершили побег из подконтрольной курдским отрядам "Сирийских демократических сил" (SDF) тюрьмы в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии, сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya. "Несколько террористов ИГ* сбежали из тюрьмы "Ас-Санавия Ас-Сынаийя" у южного въезда в (город - ред.) Эль-Хасаке. Формирования SDF закрыли въезд, ведущий к тюрьме", - говорится в сообщении телеканала. При поддержке американских военных формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют отряды самообороны YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признаёт автономную администрацию на северо-востоке Сирии.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230811/siriya-1889403542.html

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в мире, эль-хасаке, сирия, россия, сирийские демократические силы, исламское государство