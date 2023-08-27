https://ria.ru/20230827/plennyy-1892505084.html
Пленный азовец рассказал об убийствах людей в Мариуполе боевиками нацбата
Пленный азовец рассказал об убийствах людей в Мариуполе боевиками нацбата - РИА Новости, 27.08.2023
Пленный азовец рассказал об убийствах людей в Мариуполе боевиками нацбата
Боевики нацбатальона "Азов"* занимались не столько подготовкой к боевым действиям, сколько грабежами и накачкой нацистской идеологией, а во время боев в... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T12:29
2023-08-27T12:29
2023-08-27T12:30
мариуполь
луганская народная республика
лисичанск
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Боевики нацбатальона "Азов"* занимались не столько подготовкой к боевым действиям, сколько грабежами и накачкой нацистской идеологией, а во время боев в Мариуполе убивали женщин и детей, называя их "вражескими карликами-разведчиками", рассказал РИА Новости пленный боевик, луганчанин Сергей Русинов. Его отец воевал в Народной милиции ЛНР и даже потерял глаз в боях за освобождение Лисичанска. Русинов в это время воевал в "Азове"* и попал в плен в Мариуполе, его родители год не знали о судьбе сына. Русинов, в свою очередь, утверждает, что разочаровался в идеях украинского национализма, увидев нравы в печально знаменитом нацбатальоне. "Просто мне стало мерзко там находиться. Я вот это все наслушался, и оно само потихоньку начало отпускать… Начал понимать, что дураки мы, и это не мое", - рассказал Русинов агентству. В частности, ему не нравилась "молитва украинского националиста", в которой он видел святотатство. "Я русский, православный", - пояснил он. По словам пленного, во время службы он "насмотрелся на этих людей, поузнавал, чем "Азов"* занимался". "Не правоохранительной деятельностью, мягко говоря, - ограблением инкассаторов", - свидетельствует он. Во время боев в Мариуполе его возмутили бессмысленные расстрелы мирных граждан, которые он видео собственными глазами. "Зачем по ним стрелять? Ну женщины с детьми - тоже "агенты" (России)? По рации (боевики) передавали, что это "вражеские карлики-разведчики". Как после этого относиться к таким людям? Чем-то же они руководствовались, когда открывали огонь по явно гражданскому населению", - возмущается шуткам "азовцев" Русинов. По его словам, бывшие сослуживцы чувствовали свое "право расстрелять человека из-за того, что он поддерживает какую-то сторону - безоружного, не военного", в том числе убивали местных мужчин, возвращавшихся из пунктов выдачи гуманитарной помощи. Сейчас рядовых боевиков возмущает, что "все офицеры и командиры уже обменяны, остались (в плену) все остальные". Командира батальона, в котором служил Русинов, поменяли еще год назад. Мариуполь был освобожден в апреле-мае 2022 года.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230824/krymchanin-1892011862.html
https://ria.ru/20230824/sud-1891994882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, луганская народная республика, лисичанск, донецкая народная республика
Мариуполь, Луганская Народная Республика, Лисичанск, Донецкая Народная Республика
Пленный азовец рассказал об убийствах людей в Мариуполе боевиками нацбата
Пленный азовец: нацбат занимался не боевой подготовкой, а грабежами и убийствами
ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Боевики нацбатальона "Азов"* занимались не столько подготовкой к боевым действиям, сколько грабежами и накачкой нацистской идеологией, а во время боев в Мариуполе убивали женщин и детей, называя их "вражескими карликами-разведчиками", рассказал РИА Новости пленный боевик, луганчанин Сергей Русинов.
Его отец воевал в Народной милиции ЛНР
и даже потерял глаз в боях за освобождение Лисичанска
. Русинов в это время воевал в "Азове"* и попал в плен в Мариуполе, его родители год не знали о судьбе сына. Русинов, в свою очередь, утверждает, что разочаровался в идеях украинского национализма, увидев нравы в печально знаменитом нацбатальоне.
Мать пытавшегося вступить в "Азов"* крымчанина не знала о его преступлениях
"Просто мне стало мерзко там находиться. Я вот это все наслушался, и оно само потихоньку начало отпускать… Начал понимать, что дураки мы, и это не мое", - рассказал Русинов агентству.
В частности, ему не нравилась "молитва украинского националиста", в которой он видел святотатство. "Я русский, православный", - пояснил он.
По словам пленного, во время службы он "насмотрелся на этих людей, поузнавал, чем "Азов"* занимался". "Не правоохранительной деятельностью, мягко говоря, - ограблением инкассаторов", - свидетельствует он.
Во время боев в Мариуполе его возмутили бессмысленные расстрелы мирных граждан, которые он видео собственными глазами.
"Зачем по ним стрелять? Ну женщины с детьми - тоже "агенты" (России
)? По рации (боевики) передавали, что это "вражеские карлики-разведчики". Как после этого относиться к таким людям? Чем-то же они руководствовались, когда открывали огонь по явно гражданскому населению", - возмущается шуткам "азовцев" Русинов.
По его словам, бывшие сослуживцы чувствовали свое "право расстрелять человека из-за того, что он поддерживает какую-то сторону - безоружного, не военного", в том числе убивали местных мужчин, возвращавшихся из пунктов выдачи гуманитарной помощи.
Сейчас рядовых боевиков возмущает, что "все офицеры и командиры уже обменяны, остались (в плену) все остальные". Командира батальона, в котором служил Русинов, поменяли еще год назад.
Мариуполь был освобожден в апреле-мае 2022 года.
*Запрещенная в России террористическая организация
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