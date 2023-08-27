https://ria.ru/20230827/piloty-1892529840.html

В США заподозрили тысячи гражданских пилотов в профнепригодности

В США заподозрили тысячи гражданских пилотов в профнепригодности - РИА Новости, 27.08.2023

В США заподозрили тысячи гражданских пилотов в профнепригодности

Власти США рассматривают дела нескольких тысяч гражданских пилотов, подозреваемых в сокрытии заболеваний, из-за которых они могут оказаться непригодными для... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T15:30

2023-08-27T15:30

2023-08-27T15:56

в мире

сша

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Власти США рассматривают дела нескольких тысяч гражданских пилотов, подозреваемых в сокрытии заболеваний, из-за которых они могут оказаться непригодными для полетов, сообщает газета Washington Post со ссылкой на документы. Согласно изданию, речь идет о бывших военных, которые не раскрыли Федеральному управлению гражданской авиации (FAA) информацию о получаемых ими пособий по инвалидности, как того требует закон. Большая часть этих летчиков имеют коммерческие лицензии, но у несколько сотен есть разрешение работать в пассажирских авиакомпаниях По словам представителя FAA, авиарегулятор рассматривал дела примерно 4,8 тысячи пилотов, "которые, возможно, предоставили неверную или ложную информацию". Около половины этих дел уже закрыты, примерно 60 летчикам, которые представляли угрозу авиационной безопасности, приказали прекратить полеты на время проверки их документов. Отмечается, что министерство по делам ветеранов также проверяет этих пилотов, чтобы оценить необходимость передать дела в минюст для возможного предъявления обвинений в мошенничестве. По мнению чиновников, многие бывшие военные в заявлениях в FAA преуменьшают проблемы со здоровьем, чтобы продолжать работать, но при обращении в министерство по делам ветеранов преувеличивают их, чтобы получить пособия побольше. Некоторые пилоты в свою очередь не заявляли авиарегулятору о получаемых пособиях, так как их врачи советовали им скрыть эту информацию.

https://ria.ru/20230323/pomosch-1860201809.html

https://ria.ru/20230726/anomalii-1886480860.html

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в мире, сша