https://ria.ru/20230827/panfilov-1892551313.html

Богомолов назвал Панфилова великой звездой мирового кино

Богомолов назвал Панфилова великой звездой мирового кино - РИА Новости, 27.08.2023

Богомолов назвал Панфилова великой звездой мирового кино

Режиссер Глеб Панфилов остался в истории не только отечественного кинематографа, он был звездой мирового кино, заявил РИА Новости режиссер Константин Богомолов. РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T18:05

2023-08-27T18:05

2023-08-27T18:10

культура

магнитогорск

локарно

глеб панфилов

константин богомолов

ленком

ленфильм

умер глеб панфилов

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Режиссер Глеб Панфилов остался в истории не только отечественного кинематографа, он был звездой мирового кино, заявил РИА Новости режиссер Константин Богомолов. Панфилов ушел из жизни в возрасте 89 лет в субботу. "Я думаю, что этот режиссер в истории не только советского и русского кино, но и мирового кино, он - одна из великих звезд мирового кино", - сказал он. Богомолов отметил, что регулярно пересматривает картины Панфилова, созданные в тандеме с его супругой Инной Чуриковой. "Это великие произведения советского кино: и "Прошу слова", и "Начало", и "Тема", и многие другие картины, которые будут смотреть поколения и поколения людей, желающих постигать глубокое, сложное, эмоциональное искусство", - подчеркнул режиссер. По его словам, очень важно помнить, что таких людей, как Панфилов, становится все меньше, поэтому стоит ценить возможность общения с ними, а также "сохранять память и благодарность этим людям за то, что они для нас сделали". Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1966 году начал работать на "Ленфильме", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет" (получил главный приз кинофестиваля в Локарно). Панфилов также снял картины "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать" и другие, ставил спектакли в "Ленкоме" и Театре Наций. В 1970 году он снял фильм "Начало" с Инной Чуриковой в главной роли, во время съемок они поженились и прожили вместе более 50 лет. Народная артистка СССР Чурикова скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни.

https://ria.ru/20230826/panfilov-1892459254.html

магнитогорск

локарно

ссср

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