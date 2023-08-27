https://ria.ru/20230827/panfilov-1892507047.html
Прощание с Глебом Панфиловым пройдет 30 августа
Прощание с Глебом Панфиловым пройдет 30 августа - РИА Новости, 27.08.2023
Прощание с Глебом Панфиловым пройдет 30 августа
Прощание с режиссером Глебом Панфиловым пройдет на Новодевичьем кладбище в Москве 30 августа, он будет похоронен там же рядом с супругой, народной артисткой... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T12:44
2023-08-27T12:44
2023-08-27T12:57
культура
глеб панфилов
москва
умер глеб панфилов
ленком
марк варшавер
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Прощание с режиссером Глебом Панфиловым пройдет на Новодевичьем кладбище в Москве 30 августа, он будет похоронен там же рядом с супругой, народной артисткой СССР Инной Чуриковой, сообщил РИА Новости директора театра "Ленком" Марк Варшавер.Панфилов ушел из жизни в возрасте 89 лет в субботу."Прощание с Глебом Анатольевичем однозначно будет в среду и однозначно на Новодевичьем кладбище", - сказал собеседник агентства.Варшавер добавил, что время прощания будет сообщено позже.Панфилова госпитализировали в институт Склифосовского с инсультом 11 мая. Варшавер рассказывал агентству, что у режиссера развилась пневмония. В медучреждении РИА Новости сообщали, что тот находится в тяжелом состоянии. Позже, по словам Варшавера, Панфилов был переведен в реабилитационный центр, а из него - в "одну из больниц Москвы". В августе Варшавер сообщал, что Панфилов чувствует себя плохо, но его состояние оценивают как удовлетворительное.Глеб Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1966 году начал работать на "Ленфильме", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет" (получил главный приз кинофестиваля в Локарно). Панфилов также снял картины "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать" и другие, ставил спектакли в "Ленкоме" и Театре Наций. В 1970 году он снял фильм "Начало" с Инной Чуриковой в главной роли, во время съемок они поженились и прожили вместе более 50 лет. Народная артистка СССР Чурикова скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни.
https://ria.ru/20230826/panfilov-1892457061.html
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глеб панфилов, москва, умер глеб панфилов, ленком, марк варшавер
Культура, Глеб Панфилов, Москва, Умер Глеб Панфилов, Ленком, Марк Варшавер
Прощание с Глебом Панфиловым пройдет 30 августа
Прощание с Глебом Панфиловым пройдет 30 августа на Новодевичьем кладбище
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Прощание с режиссером Глебом Панфиловым пройдет на Новодевичьем кладбище в Москве 30 августа, он будет похоронен там же рядом с супругой, народной артисткой СССР Инной Чуриковой, сообщил РИА Новости директора театра "Ленком" Марк Варшавер.
Панфилов ушел из жизни в возрасте 89 лет в субботу.
"Прощание с Глебом Анатольевичем однозначно будет в среду и однозначно на Новодевичьем кладбище", - сказал собеседник агентства.
Варшавер добавил, что время прощания будет сообщено позже.
Памяти Глеба Панфилова. Легендарные фильмы великого режиссера
Панфилова госпитализировали в институт Склифосовского с инсультом 11 мая. Варшавер рассказывал агентству, что у режиссера развилась пневмония. В медучреждении РИА Новости сообщали, что тот находится в тяжелом состоянии. Позже, по словам Варшавера, Панфилов был переведен в реабилитационный центр, а из него - в "одну из больниц Москвы". В августе Варшавер сообщал, что Панфилов чувствует себя плохо, но его состояние оценивают как удовлетворительное.
Глеб Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске
. В 1966 году начал работать на "Ленфильме
", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет" (получил главный приз кинофестиваля в Локарно
). Панфилов также снял картины "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать" и другие, ставил спектакли в "Ленкоме" и Театре Наций
. В 1970 году он снял фильм "Начало" с Инной Чуриковой в главной роли, во время съемок они поженились и прожили вместе более 50 лет. Народная артистка СССР Чурикова скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни.
Биография Глеба Панфилова