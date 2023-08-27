https://ria.ru/20230827/panfilov-1892503076.html

Шахназаров назвал смерть Панфилова большой утратой

Шахназаров назвал смерть Панфилова большой утратой - РИА Новости, 27.08.2023

Шахназаров назвал смерть Панфилова большой утратой

Генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", кинорежиссёр Карен Шахназаров назвал в беседе с РИА Новости режиссёра Глеба Панфилова классиком, а его смерть... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T12:05

2023-08-27T12:05

2023-08-27T12:05

культура

умер глеб панфилов

глеб панфилов

карен шахназаров

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", кинорежиссёр Карен Шахназаров назвал в беседе с РИА Новости режиссёра Глеба Панфилова классиком, а его смерть большой утратой для отечественной культуры. Панфилов ушел из жизни в возрасте 89 лет. "Глеб Анатольевич был великим режиссёром, безусловно, классиком. Его уход из жизни - большая утрата для нашей культуры", - сказал собеседник агентства. Панфилова госпитализировали в институт Склифосовского с инсультом 11 мая. Позднее директор театра "Ленком" Марк Варшавер рассказывал агентству, что у режиссера развилась пневмония. В медучреждении РИА Новости сообщали, что режиссер находится в тяжелом состоянии. Позже, по словам Варшавера, Панфилов был переведен в реабилитационный центр, а из него - в "одну из больниц Москвы". В августе Варшавер сообщал, что Панфилов чувствует себя плохо, но его состояние оценивают как удовлетворительное. Глеб Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1966 году начал работать на "Ленфильме", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет" (получил главный приз кинофестиваля в Локарно). Панфилов также снял картины "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать" и другие, ставил спектакли в "Ленкоме" и Театре Наций. В 1970 году он снял фильм "Начало" с Инной Чуриковой в главной роли, во время съемок они поженились и прожили вместе более 50 лет. Народная артистка СССР Чурикова скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни.

https://ria.ru/20230826/panfilov-1892457061.html

https://ria.ru/20230826/panfilov-1892459254.html

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умер глеб панфилов, глеб панфилов, карен шахназаров