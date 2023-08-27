https://ria.ru/20230827/panfilov-1892501966.html

Досталь назвал Панфилова великим человеком

Досталь назвал Панфилова великим человеком - РИА Новости, 27.08.2023

Досталь назвал Панфилова великим человеком

Режиссер и продюсер Владимир Досталь в беседе с РИА Новости назвал режиссёра Глеба Панфилова великим человеком, который шел по своему пути и никогда не... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T12:34

2023-08-27T12:34

2023-08-27T12:34

культура

глеб панфилов

умер глеб панфилов

кино и сериалы

театр

россия

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Режиссер и продюсер Владимир Досталь в беседе с РИА Новости назвал режиссёра Глеба Панфилова великим человеком, который шел по своему пути и никогда не оступался. Панфилов ушел из жизни в возрасте 89 лет в субботу. "Ушел великий, хороший человек, которого я знал лет 50. Он никогда, нигде не оступился. Он шел по своему пути, помогая всем близким и всем, кто его знал", - сказал собеседник агентства. Панфилова госпитализировали в институт Склифосовского с инсультом 11 мая. Позднее директор театра "Ленком" Марк Варшавер рассказывал агентству, что у режиссера развилась пневмония. В медучреждении РИА Новости сообщали, что режиссер находится в тяжелом состоянии. Позже, по словам Варшавера, Панфилов был переведен в реабилитационный центр, а из него - в "одну из больниц Москвы". В августе Варшавер сообщал, что Панфилов чувствует себя плохо, но его состояние оценивают как удовлетворительное. Глеб Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1966 году начал работать на "Ленфильме", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет" (получил главный приз кинофестиваля в Локарно). Панфилов также снял картины "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать" и другие, ставил спектакли в "Ленкоме" и Театре Наций. В 1970 году он снял фильм "Начало" с Инной Чуриковой в главной роли, во время съемок они поженились и прожили вместе более 50 лет. Народная артистка СССР Чурикова скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни.

https://ria.ru/20230826/panfilov-1871283759.html

https://ria.ru/20230826/panfilov-1892459254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

глеб панфилов, умер глеб панфилов, кино и сериалы, театр, россия