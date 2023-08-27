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Досталь назвал Панфилова великим человеком - РИА Новости, 27.08.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:34 27.08.2023
https://ria.ru/20230827/panfilov-1892501966.html
Досталь назвал Панфилова великим человеком
Досталь назвал Панфилова великим человеком - РИА Новости, 27.08.2023
Досталь назвал Панфилова великим человеком
Режиссер и продюсер Владимир Досталь в беседе с РИА Новости назвал режиссёра Глеба Панфилова великим человеком, который шел по своему пути и никогда не... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T12:34
2023-08-27T12:34
культура
глеб панфилов
умер глеб панфилов
кино и сериалы
театр
россия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Режиссер и продюсер Владимир Досталь в беседе с РИА Новости назвал режиссёра Глеба Панфилова великим человеком, который шел по своему пути и никогда не оступался. Панфилов ушел из жизни в возрасте 89 лет в субботу. "Ушел великий, хороший человек, которого я знал лет 50. Он никогда, нигде не оступился. Он шел по своему пути, помогая всем близким и всем, кто его знал", - сказал собеседник агентства. Панфилова госпитализировали в институт Склифосовского с инсультом 11 мая. Позднее директор театра "Ленком" Марк Варшавер рассказывал агентству, что у режиссера развилась пневмония. В медучреждении РИА Новости сообщали, что режиссер находится в тяжелом состоянии. Позже, по словам Варшавера, Панфилов был переведен в реабилитационный центр, а из него - в "одну из больниц Москвы". В августе Варшавер сообщал, что Панфилов чувствует себя плохо, но его состояние оценивают как удовлетворительное. Глеб Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1966 году начал работать на "Ленфильме", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет" (получил главный приз кинофестиваля в Локарно). Панфилов также снял картины "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать" и другие, ставил спектакли в "Ленкоме" и Театре Наций. В 1970 году он снял фильм "Начало" с Инной Чуриковой в главной роли, во время съемок они поженились и прожили вместе более 50 лет. Народная артистка СССР Чурикова скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни.
https://ria.ru/20230826/panfilov-1871283759.html
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глеб панфилов, умер глеб панфилов, кино и сериалы, театр, россия
Культура, Глеб Панфилов, Умер Глеб Панфилов, Кино и сериалы, Театр, Россия
Досталь назвал Панфилова великим человеком

Досталь: Панфилов шел по своему пути, помогая близким и всем, кто его знал

© Фото : предоставлено кинокомпанией "Вера"Кадр со съемок фильма "Один день Ивана Денисовича", режиссер - Глеб Панфилов
Кадр со съемок фильма Один день Ивана Денисовича, режиссер - Глеб Панфилов - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© Фото : предоставлено кинокомпанией "Вера"
Кадр со съемок фильма "Один день Ивана Денисовича", режиссер - Глеб Панфилов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Режиссер и продюсер Владимир Досталь в беседе с РИА Новости назвал режиссёра Глеба Панфилова великим человеком, который шел по своему пути и никогда не оступался.
Панфилов ушел из жизни в возрасте 89 лет в субботу.
Режиссер и сценарист Глеб Панфилов - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
Биография Глеба Панфилова
26 августа, 22:18
«
"Ушел великий, хороший человек, которого я знал лет 50. Он никогда, нигде не оступился. Он шел по своему пути, помогая всем близким и всем, кто его знал", - сказал собеседник агентства.
Панфилова госпитализировали в институт Склифосовского с инсультом 11 мая. Позднее директор театра "Ленком" Марк Варшавер рассказывал агентству, что у режиссера развилась пневмония. В медучреждении РИА Новости сообщали, что режиссер находится в тяжелом состоянии. Позже, по словам Варшавера, Панфилов был переведен в реабилитационный центр, а из него - в "одну из больниц Москвы". В августе Варшавер сообщал, что Панфилов чувствует себя плохо, но его состояние оценивают как удовлетворительное.
Глеб Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1966 году начал работать на "Ленфильме", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет" (получил главный приз кинофестиваля в Локарно). Панфилов также снял картины "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать" и другие, ставил спектакли в "Ленкоме" и Театре Наций. В 1970 году он снял фильм "Начало" с Инной Чуриковой в главной роли, во время съемок они поженились и прожили вместе более 50 лет. Народная артистка СССР Чурикова скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни.
Режиссер и сценарист Глеб Панфилов - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
Гений "Ленкома" Глеб Панфилов: режиссер театра и кино с авторским взглядом
26 августа, 22:44
 
КультураГлеб ПанфиловУмер Глеб ПанфиловКино и сериалыТеатрРоссия
 
 
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