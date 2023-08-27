Досталь назвал Панфилова великим человеком
Досталь: Панфилов шел по своему пути, помогая близким и всем, кто его знал
© Фото : предоставлено кинокомпанией "Вера"Кадр со съемок фильма "Один день Ивана Денисовича", режиссер - Глеб Панфилов
© Фото : предоставлено кинокомпанией "Вера"
Кадр со съемок фильма "Один день Ивана Денисовича", режиссер - Глеб Панфилов. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Режиссер и продюсер Владимир Досталь в беседе с РИА Новости назвал режиссёра Глеба Панфилова великим человеком, который шел по своему пути и никогда не оступался.
Панфилов ушел из жизни в возрасте 89 лет в субботу.
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"Ушел великий, хороший человек, которого я знал лет 50. Он никогда, нигде не оступился. Он шел по своему пути, помогая всем близким и всем, кто его знал", - сказал собеседник агентства.
Панфилова госпитализировали в институт Склифосовского с инсультом 11 мая. Позднее директор театра "Ленком" Марк Варшавер рассказывал агентству, что у режиссера развилась пневмония. В медучреждении РИА Новости сообщали, что режиссер находится в тяжелом состоянии. Позже, по словам Варшавера, Панфилов был переведен в реабилитационный центр, а из него - в "одну из больниц Москвы". В августе Варшавер сообщал, что Панфилов чувствует себя плохо, но его состояние оценивают как удовлетворительное.
Глеб Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1966 году начал работать на "Ленфильме", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет" (получил главный приз кинофестиваля в Локарно). Панфилов также снял картины "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать" и другие, ставил спектакли в "Ленкоме" и Театре Наций. В 1970 году он снял фильм "Начало" с Инной Чуриковой в главной роли, во время съемок они поженились и прожили вместе более 50 лет. Народная артистка СССР Чурикова скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни.