https://ria.ru/20230827/panfilov-1892501557.html
Михалков выразил соболезнования из-за смерти Глеба Панфилова
Михалков выразил соболезнования из-за смерти Глеба Панфилова - РИА Новости, 27.08.2023
Михалков выразил соболезнования из-за смерти Глеба Панфилова
Новаторство режиссера Глеба Панфилова было глубинным, совместная работа с ним была огромным счастьем, приводит слова народного артиста РСФСФР, режиссера Никиты... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T11:49
2023-08-27T11:49
2023-08-27T11:49
культура
глеб панфилов
никита михалков
инна чурикова
ленфильм
ленком
театр наций
умер глеб панфилов
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Новаторство режиссера Глеба Панфилова было глубинным, совместная работа с ним была огромным счастьем, приводит слова народного артиста РСФСФР, режиссера Никиты Михалкова его пресс-служба. Панфилов ушел из жизни в возрасте 89 лет в субботу. "Как это ни странно может прозвучать, я считаю, что Глеб Панфилов был абсолютный новатор, причем новаторство его не внешнее, не показное, не пиаровское, а глубинное – он находил новое не столько в форме, сколько, как это ни покажется странным, в очень религиозном содержании", - говорится в сообщении. По его словам, Панфилов был одним из немногих режиссеров, которым не было стыдно за все свои картины. Он обладал "тончайшим юмором и парадоксальным мышлением". "Наша совместная работа с ним была для меня огромным счастьем", - подчеркнул Михалков. Также режиссер понимал, что Панфилов не сможет долго прожить без своей супруги актрисы Инны Чуриковой, скончавшейся в январе 2023 года, добавили в пресс-службе. "Слишком неразрывна, чувственна и деятельна была их связь. По большому счету, они были одно целое - невероятное сочетание мужского и женского и безгранично дополняющие друг друга дарования. Я очень любил Глеба, как и Инну. И для меня это неразделимые утраты", - приводятся слова Михалкова. Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1966 году начал работать на "Ленфильме", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет" (получил главный приз кинофестиваля в Локарно). Панфилов также снял картины "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать" и другие, ставил спектакли в "Ленкоме" и Театре Наций. В 1970 году он снял фильм "Начало" с Инной Чуриковой в главной роли, во время съемок они поженились и прожили вместе более 50 лет. Народная артистка СССР Чурикова скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни.
https://ria.ru/20230826/panfilov-1892462650.html
https://ria.ru/20230826/panfilov-1892463080.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
глеб панфилов, никита михалков, инна чурикова, ленфильм, ленком, театр наций, умер глеб панфилов
Культура, Глеб Панфилов, Никита Михалков, Инна Чурикова, Ленфильм, Ленком, Театр наций, Умер Глеб Панфилов
Михалков выразил соболезнования из-за смерти Глеба Панфилова
Михалков назвал Глеба Панфилова абсолютным новатором
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Новаторство режиссера Глеба Панфилова было глубинным, совместная работа с ним была огромным счастьем, приводит слова народного артиста РСФСФР, режиссера Никиты Михалкова его пресс-служба.
Панфилов ушел из жизни в возрасте 89 лет в субботу.
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"Как это ни странно может прозвучать, я считаю, что Глеб Панфилов был абсолютный новатор, причем новаторство его не внешнее, не показное, не пиаровское, а глубинное – он находил новое не столько в форме, сколько, как это ни покажется странным, в очень религиозном содержании", - говорится в сообщении.
По его словам, Панфилов был одним из немногих режиссеров, которым не было стыдно за все свои картины. Он обладал "тончайшим юмором и парадоксальным мышлением". "Наша совместная работа с ним была для меня огромным счастьем", - подчеркнул Михалков.
Также режиссер понимал, что Панфилов не сможет долго прожить без своей супруги актрисы Инны Чуриковой
, скончавшейся в январе 2023 года, добавили в пресс-службе.
"Слишком неразрывна, чувственна и деятельна была их связь. По большому счету, они были одно целое - невероятное сочетание мужского и женского и безгранично дополняющие друг друга дарования. Я очень любил Глеба, как и Инну. И для меня это неразделимые утраты", - приводятся слова Михалкова.
Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске
. В 1966 году начал работать на "Ленфильме
", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет" (получил главный приз кинофестиваля в Локарно
). Панфилов также снял картины "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать" и другие, ставил спектакли в "Ленкоме
" и Театре Наций
. В 1970 году он снял фильм "Начало" с Инной Чуриковой в главной роли, во время съемок они поженились и прожили вместе более 50 лет. Народная артистка СССР
Чурикова скончалась 14 января 2023 года в Москве
после продолжительной болезни.
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