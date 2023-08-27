https://ria.ru/20230827/panfilov-1892501557.html

Михалков выразил соболезнования из-за смерти Глеба Панфилова

Михалков выразил соболезнования из-за смерти Глеба Панфилова - РИА Новости, 27.08.2023

Михалков выразил соболезнования из-за смерти Глеба Панфилова

Новаторство режиссера Глеба Панфилова было глубинным, совместная работа с ним была огромным счастьем, приводит слова народного артиста РСФСФР, режиссера Никиты... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T11:49

2023-08-27T11:49

2023-08-27T11:49

культура

глеб панфилов

никита михалков

инна чурикова

ленфильм

ленком

театр наций

умер глеб панфилов

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Новаторство режиссера Глеба Панфилова было глубинным, совместная работа с ним была огромным счастьем, приводит слова народного артиста РСФСФР, режиссера Никиты Михалкова его пресс-служба. Панфилов ушел из жизни в возрасте 89 лет в субботу. "Как это ни странно может прозвучать, я считаю, что Глеб Панфилов был абсолютный новатор, причем новаторство его не внешнее, не показное, не пиаровское, а глубинное – он находил новое не столько в форме, сколько, как это ни покажется странным, в очень религиозном содержании", - говорится в сообщении. По его словам, Панфилов был одним из немногих режиссеров, которым не было стыдно за все свои картины. Он обладал "тончайшим юмором и парадоксальным мышлением". "Наша совместная работа с ним была для меня огромным счастьем", - подчеркнул Михалков. Также режиссер понимал, что Панфилов не сможет долго прожить без своей супруги актрисы Инны Чуриковой, скончавшейся в январе 2023 года, добавили в пресс-службе. "Слишком неразрывна, чувственна и деятельна была их связь. По большому счету, они были одно целое - невероятное сочетание мужского и женского и безгранично дополняющие друг друга дарования. Я очень любил Глеба, как и Инну. И для меня это неразделимые утраты", - приводятся слова Михалкова. Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1966 году начал работать на "Ленфильме", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет" (получил главный приз кинофестиваля в Локарно). Панфилов также снял картины "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать" и другие, ставил спектакли в "Ленкоме" и Театре Наций. В 1970 году он снял фильм "Начало" с Инной Чуриковой в главной роли, во время съемок они поженились и прожили вместе более 50 лет. Народная артистка СССР Чурикова скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни.

https://ria.ru/20230826/panfilov-1892462650.html

https://ria.ru/20230826/panfilov-1892463080.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

глеб панфилов, никита михалков, инна чурикова, ленфильм, ленком, театр наций, умер глеб панфилов