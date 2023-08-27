https://ria.ru/20230827/otpusk-1892493633.html

Исследование показало, когда россияне чувствуют себя отдохнувшими в отпуске

Исследование показало, когда россияне чувствуют себя отдохнувшими в отпуске - РИА Новости, 27.08.2023

Исследование показало, когда россияне чувствуют себя отдохнувшими в отпуске

По-настоящему отдохнувшими россияне чувствуют себя на восьмой день отпуска, а на 11-й день большинство уже начинают хотеть на работу, подсчитали для РИА Новости РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T10:29

2023-08-27T10:29

2023-08-27T10:29

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889020404_0:36:1796:1046_1920x0_80_0_0_4809c7f9b1a8139e881cc15b1200125d.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. По-настоящему отдохнувшими россияне чувствуют себя на восьмой день отпуска, а на 11-й день большинство уже начинают хотеть на работу, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса "Яндекс Путешествий" и A2:Research. "Для счастья каждому третьему россиянину (31%) необходим отпуск хотя бы раз в 3-4 месяца. В среднем по-настоящему отдохнувшими россияне себя чувствуют на 8-й день отдыха, а на 11-й день большинство уже начинают хотеть на работу. Хотя каждый четвертый признался, что вообще не хочет возвращаться к делам после отпуска", - говорится в исследовании, в котором участвовало 1220 респондентов. Отмечается, что каждому пятому россиянину достаточно мыслей о предстоящем отпуске для счастья, 19% чувствуют себя счастливыми только с первого дня отдыха, а 16% - с момента подписания заявления на отпуск начальством. По данным исследования, треть респондентов, имея оплачиваемый отпуск, хотели бы отдыхать до шести недель, при этом в среднем россияне не работают два раза в год по 17 дней. Среди тех участников исследования, кто ни разу не был в отпуске (6%), половина мечтает об отдыхе длиной более восьми недель подряд. При этом каждому четвертому было бы достаточно даже короткого отпуска до трех дней, а 46% таких людей заявили, что им не нужен отпуск для счастья. Директор по продукту "Яндекс Путешествий" Евгений Абрамзон рассказал РИА Новости, что если объединить отпуск с официальными праздниками, то количество дней для отдыха можно увеличить в два раза. Так, к примеру, в 2024 году первая рабочая неделя начинается во вторник, поэтому, взяв четыре дня отпускных с 9 по 12 января, можно отдохнуть на новогодние праздники 14 дней. По словам эксперта, еще можно продлить отдых на майских праздниках: в 2024 году официальные выходные у населения будут с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая, и если взять пять дней отпуска на 2-3 и 6-8 мая, то весной можно будет отдохнуть 15 дней. Также День России (12 июня) в следующем году попадает на среду - если соединить его с выходными и оформить два дня отпуска на 13-14 июня, появится пять свободных от работы дней. В ноябре, в свою очередь, можно взять четыре оплачиваемых дня с 5 по 8 число месяца после Дня народного единства и отдохнуть еще шесть дней. "Таким образом, у вас останется еще 13 дней ежегодного отпуска на двухнедельный отдых, например, в августе или сентябре. Так вы сможете отдохнуть не 28, а 53 дня отпуска. А если учесть длинные выходные на 23 февраля, 8 марта и перед Новым годом, то вы будете не работать целых 62 дня", - добавил Абрамзон.

https://ria.ru/20230821/vkontakte-1891240038.html

https://ria.ru/20230808/otpusk-1888771557.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество