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ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 27.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:44 27.08.2023 (обновлено: 05:56 27.08.2023)
https://ria.ru/20230827/obstrely-1892476123.html
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 27.08.2023
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска утром в воскресенье выпустили пять кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T05:44
2023-08-27T05:56
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
россия
украина
нато
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ДОНЕЦК, 27 авг — РИА Новости. Украинские войска утром в воскресенье выпустили пять кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).&quot;После 00.00 (совпадает с мск. — Прим. ред.) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 5.10 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)... 5.15 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)&quot;, - говорится в сообщении представительства.Кроме того, представительство сообщило, что в 5.30 по Ясиноватой было также выпущено три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230827/vzryvy-1892475371.html
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, россия, украина, нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия, Россия, Украина, НАТО, Безопасность
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами

СЦКК: украинские войска выпустили пять кассетных снарядов по Донецку

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 авг — РИА Новости. Украинские войска утром в воскресенье выпустили пять кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«

"После 00.00 (совпадает с мск. — Прим. ред.) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 5.10 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)... 5.15 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.

Кроме того, представительство сообщило, что в 5.30 по Ясиноватой было также выпущено три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествияРоссияУкраинаНАТОБезопасность
 
 
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