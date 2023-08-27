ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами
СЦКК: украинские войска выпустили пять кассетных снарядов по Донецку
© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 авг — РИА Новости. Украинские войска утром в воскресенье выпустили пять кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"После 00.00 (совпадает с мск. — Прим. ред.) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 5.10 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)... 5.15 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, представительство сообщило, что в 5.30 по Ясиноватой было также выпущено три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.