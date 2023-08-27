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Украинские войска за сутки 71 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 71 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 27.08.2023

Украинские войска за сутки 71 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 71 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 241 боеприпас, сообщило в своем телеграм-канале... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T00:27

2023-08-27T00:27

2023-08-27T00:27

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 71 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 241 боеприпас, сообщило в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 71 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении представительства. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 241 единицу различных боеприпасов. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении шести гражданских лиц в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, а также в Евгеновке. Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Евгеновка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 63 обстрела.

https://ria.ru/20230826/vzryvy-1892462951.html

донецкая народная республика

донецк

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донецкая народная республика, донецк, украина, сцкк, россия, происшествия