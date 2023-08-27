Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска за сутки 71 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 27.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:27 27.08.2023
https://ria.ru/20230827/obstrely-1892465629.html
Украинские войска за сутки 71 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 71 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 27.08.2023
Украинские войска за сутки 71 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 71 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 241 боеприпас, сообщило в своем телеграм-канале... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T00:27
2023-08-27T00:27
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
украина
сцкк
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1886039569_0:142:2730:1679_1920x0_80_0_0_a92f2ea55dccefdbc2e5cd5fbf7cdb5e.jpg
ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 71 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 241 боеприпас, сообщило в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 71 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении представительства. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 241 единицу различных боеприпасов. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении шести гражданских лиц в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, а также в Евгеновке. Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Евгеновка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 63 обстрела.
https://ria.ru/20230826/vzryvy-1892462951.html
донецкая народная республика
донецк
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1886039569_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_d57c83dd13b580339f7aec8292159bed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, донецк, украина, сцкк, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Украина, СЦКК, Россия, Происшествия
Украинские войска за сутки 71 раз обстреляли территорию ДНР

СЦКК: украинские войска за сутки 71 раз обстреляли территорию ДНР

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРазрушения после обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка
Разрушения после обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Разрушения после обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 71 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 241 боеприпас, сообщило в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"За истекшие сутки представительство сообщало о 71 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении представительства.
Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 241 единицу различных боеприпасов.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении шести гражданских лиц в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, а также в Евгеновке.
Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Евгеновка.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 63 обстрела.
Город Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Вчера, 23:25
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкУкраинаСЦККРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала