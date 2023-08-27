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Украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда по Донецку

Украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда по Донецку - РИА Новости, 27.08.2023

Украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда по Донецку

Украинские войска в 22.05 выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T22:35

2023-08-27T22:35

2023-08-27T22:35

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

украина

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска в 22.05 выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.05 - населенный пункт Орловка - г. Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия