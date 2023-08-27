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ВСУ выпустили по Донецку 18 ракет из РСЗО
ВСУ выпустили по Донецку 18 ракет из РСЗО - РИА Новости, 27.08.2023
ВСУ выпустили по Донецку 18 ракет из РСЗО
Украинские войска за две минуты выпустили 18 ракет из РСЗО по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T22:11
2023-08-27T22:11
2023-08-27T22:20
специальная военная операция на украине
донецк
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донецкая народная республика
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска за две минуты выпустили 18 ракет из РСЗО по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.40 - населенный пункт Орловка - г. Донецк (Киевский район): выпущено восемь ракет из РСЗО... 21.42 - населенный пункт Орловка - г. Донецк (Киевский район): выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, представительство сообщило, что в 21.15 по Петровскому району Донецка было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, в 21.35 по Куйбышевскому и Киевскому району Донецка было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров, в 21.45 по Горловке (Никитовский и Центрально-Городской районы) было выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230802/ssha-1887662310.html
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донецк, украина, донецкая народная республика, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
ВСУ выпустили по Донецку 18 ракет из РСЗО
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Донецку 18 ракет из РСЗО