https://ria.ru/20230827/obstrel-1892575648.html

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 27.08.2023

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска в 21.20 выпустили три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T21:39

2023-08-27T21:39

2023-08-27T21:40

специальная военная операция на украине

украина

донецк

сцкк

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска в 21.20 выпустили три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.20 - населенный пункт Нетайлово - г. Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, представительство сообщило, что в 20.40 по Донецку (Куйбышевский и Киевский районы) было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, в 20.50 по Петровскому району Донецка было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров, в 21.10 по Ясиноватой было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html

украина

донецк

донецкая народная республика

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украина, донецк, сцкк, донецкая народная республика, происшествия