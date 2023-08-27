https://ria.ru/20230827/obstrel-1892575648.html
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 27.08.2023
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска в 21.20 выпустили три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T21:39
2023-08-27T21:39
2023-08-27T21:40
специальная военная операция на украине
украина
донецк
сцкк
донецкая народная республика
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890894558_0:498:963:1040_1920x0_80_0_0_8c349059d2ab9327f8296d6699271680.jpg
ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска в 21.20 выпустили три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.20 - населенный пункт Нетайлово - г. Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, представительство сообщило, что в 20.40 по Донецку (Куйбышевский и Киевский районы) было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, в 20.50 по Петровскому району Донецка было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров, в 21.10 по Ясиноватой было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html
украина
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890894558_0:408:963:1130_1920x0_80_0_0_3e19d81acdc3bb60d78433cbc611c758.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донецк, сцкк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецк, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Донецку