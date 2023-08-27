https://ria.ru/20230827/obstrel-1892556217.html

Военнослужащая рассказала о применении ВСУ кассетных снарядов под Угледаром

Военнослужащая рассказала о применении ВСУ кассетных снарядов под Угледаром - РИА Новости, 27.08.2023

Военнослужащая рассказала о применении ВСУ кассетных снарядов под Угледаром

Снаряды, запрещенные специальной конвенцией по кассетным боеприпасам, активно применяются ВСУ под Угледаром, рассказала РИА Новости боец медчасти подразделения... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T18:56

2023-08-27T18:56

2023-08-27T18:56

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882666397_0:283:2945:1940_1920x0_80_0_0_f29f52a8564f1320d8c872a6f1a3c290.jpg

ДОНЕЦК, 27 авг – РИА Новости. Снаряды, запрещенные специальной конвенцией по кассетным боеприпасам, активно применяются ВСУ под Угледаром, рассказала РИА Новости боец медчасти подразделения ОБТФ "Каскад" Надежда. По ее словам, снаряды начинены большим количеством поражающих элементов и могут пробивать бронежилеты и каски. "Да, применяют на позициях сплошь и рядом, причем начинены тремя разными видами, одни похожи на гвозди, другие на шарики, третьи на стружку. Это все может быть в одном суббоеприпасе. Один прилет, а 350 разных видов (поражающих элементов). Шарики металлические – пробивают людей насквозь, броню и каску и тому подобное", - рассказал она.

https://ria.ru/20230826/zelenskiy-1892397630.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вооруженные силы украины