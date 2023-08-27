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Военнослужащая рассказала о применении ВСУ кассетных снарядов под Угледаром
Военнослужащая рассказала о применении ВСУ кассетных снарядов под Угледаром - РИА Новости, 27.08.2023
Военнослужащая рассказала о применении ВСУ кассетных снарядов под Угледаром
Снаряды, запрещенные специальной конвенцией по кассетным боеприпасам, активно применяются ВСУ под Угледаром, рассказала РИА Новости боец медчасти подразделения... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T18:56
2023-08-27T18:56
2023-08-27T18:56
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 авг – РИА Новости. Снаряды, запрещенные специальной конвенцией по кассетным боеприпасам, активно применяются ВСУ под Угледаром, рассказала РИА Новости боец медчасти подразделения ОБТФ "Каскад" Надежда. По ее словам, снаряды начинены большим количеством поражающих элементов и могут пробивать бронежилеты и каски. "Да, применяют на позициях сплошь и рядом, причем начинены тремя разными видами, одни похожи на гвозди, другие на шарики, третьи на стружку. Это все может быть в одном суббоеприпасе. Один прилет, а 350 разных видов (поражающих элементов). Шарики металлические – пробивают людей насквозь, броню и каску и тому подобное", - рассказал она.
https://ria.ru/20230826/zelenskiy-1892397630.html
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в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
Военнослужащая рассказала о применении ВСУ кассетных снарядов под Угледаром
Боец медчасти: ВСУ применяют запрещенные кассетные боеприпасы под Угледаром
ДОНЕЦК, 27 авг – РИА Новости. Снаряды, запрещенные специальной конвенцией по кассетным боеприпасам, активно применяются ВСУ под Угледаром, рассказала РИА Новости боец медчасти подразделения ОБТФ "Каскад" Надежда.
По ее словам, снаряды начинены большим количеством поражающих элементов и могут пробивать бронежилеты и каски.
"Да, применяют на позициях сплошь и рядом, причем начинены тремя разными видами, одни похожи на гвозди, другие на шарики, третьи на стружку. Это все может быть в одном суббоеприпасе. Один прилет, а 350 разных видов (поражающих элементов). Шарики металлические – пробивают людей насквозь, броню и каску и тому подобное", - рассказал она.
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