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Военнослужащая рассказала о применении ВСУ кассетных снарядов под Угледаром - РИА Новости, 27.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:56 27.08.2023
https://ria.ru/20230827/obstrel-1892556217.html
Военнослужащая рассказала о применении ВСУ кассетных снарядов под Угледаром
Военнослужащая рассказала о применении ВСУ кассетных снарядов под Угледаром - РИА Новости, 27.08.2023
Военнослужащая рассказала о применении ВСУ кассетных снарядов под Угледаром
Снаряды, запрещенные специальной конвенцией по кассетным боеприпасам, активно применяются ВСУ под Угледаром, рассказала РИА Новости боец медчасти подразделения... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T18:56
2023-08-27T18:56
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 авг – РИА Новости. Снаряды, запрещенные специальной конвенцией по кассетным боеприпасам, активно применяются ВСУ под Угледаром, рассказала РИА Новости боец медчасти подразделения ОБТФ "Каскад" Надежда. По ее словам, снаряды начинены большим количеством поражающих элементов и могут пробивать бронежилеты и каски. "Да, применяют на позициях сплошь и рядом, причем начинены тремя разными видами, одни похожи на гвозди, другие на шарики, третьи на стружку. Это все может быть в одном суббоеприпасе. Один прилет, а 350 разных видов (поражающих элементов). Шарики металлические – пробивают людей насквозь, броню и каску и тому подобное", - рассказал она.
https://ria.ru/20230826/zelenskiy-1892397630.html
РИА Новости
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в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
Военнослужащая рассказала о применении ВСУ кассетных снарядов под Угледаром

Боец медчасти: ВСУ применяют запрещенные кассетные боеприпасы под Угледаром

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 авг – РИА Новости. Снаряды, запрещенные специальной конвенцией по кассетным боеприпасам, активно применяются ВСУ под Угледаром, рассказала РИА Новости боец медчасти подразделения ОБТФ "Каскад" Надежда.
По ее словам, снаряды начинены большим количеством поражающих элементов и могут пробивать бронежилеты и каски.
"Да, применяют на позициях сплошь и рядом, причем начинены тремя разными видами, одни похожи на гвозди, другие на шарики, третьи на стружку. Это все может быть в одном суббоеприпасе. Один прилет, а 350 разных видов (поражающих элементов). Шарики металлические – пробивают людей насквозь, броню и каску и тому подобное", - рассказал она.
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