https://ria.ru/20230827/obstrel-1892545106.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватский район ракетами

Украинские войска обстреляли Ясиноватский район ракетами - РИА Новости, 27.08.2023

Украинские войска обстреляли Ясиноватский район ракетами

Украинские войска в 16.45 выпустили шесть ракет из РСЗО по Ясиноватскому району, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T17:28

2023-08-27T17:28

2023-08-27T17:28

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска в 16.45 выпустили шесть ракет из РСЗО по Ясиноватскому району, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.45 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватский район: выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Также ведомство сообщило об обстреле Куйбышевского и Киевского районов Донецка, в 14.40 и 15.25 по ним было выпущено шесть снарядов "натовского калибра" 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886080707.html

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донецкая народная республика, сцкк, происшествия