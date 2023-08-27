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Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 27.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:05 27.08.2023 (обновлено: 17:23 27.08.2023)
https://ria.ru/20230827/obstrel-1892542097.html
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 27.08.2023
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Донецку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T17:05
2023-08-27T17:23
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Донецку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.Кроме того, ведомство зафиксировало, что в 17.00 мск украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230816/subboepripasy-1890461084.html
донецк
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Донецку

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Донецку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, ведомство зафиксировало, что в 17.00 мск украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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