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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 27.08.2023
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14:30 27.08.2023
https://ria.ru/20230827/obstrel-1892522314.html
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 27.08.2023
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска менее чем за полчаса выпустили 14 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T14:30
2023-08-27T14:30
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска менее чем за полчаса выпустили 14 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.00 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 13.05 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров; 13.10 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, в 13.25 украинские войска снова обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив три снаряда такого же калибра. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230810/sapery-1889102572.html
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 14 натовских снарядов по Донецку

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Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
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Последствия обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска менее чем за полчаса выпустили 14 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.00 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 13.05 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров; 13.10 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
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Кроме того, в 13.25 украинские войска снова обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив три снаряда такого же калибра.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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