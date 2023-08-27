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Украинские войска нанесли ракетный удар по ДНР - РИА Новости, 27.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:49 27.08.2023 (обновлено: 13:11 27.08.2023)
https://ria.ru/20230827/obstrel-1892509568.html
Украинские войска нанесли ракетный удар по ДНР
Украинские войска нанесли ракетный удар по ДНР - РИА Новости, 27.08.2023
Украинские войска нанесли ракетный удар по ДНР
Украинские войска в течение пяти минут выпустили 17 ракет из РСЗО по Донецку и Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T12:49
2023-08-27T13:11
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
макеевка
донецк
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска в течение пяти минут выпустили 17 ракет из РСЗО по Донецку и Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 12.40 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено пять ракет из РСЗО; 12.40 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.Кроме того, менее чем за час в период с 11.45 по 12.35 украинские войска выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Макеевке и пять снарядов такого же калибра по Киевскому району Донецка.Позднее стало известно о новых обстрелах Донецка и Макеевки из РСЗО. "12.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три ракеты из РСЗО... 12.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html
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донецкая народная республика, макеевка, донецк, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Макеевка, Донецк, СЦКК, Происшествия
Украинские войска нанесли ракетный удар по ДНР

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 17 ракет из РСЗО по Донецку и Макеевке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска в течение пяти минут выпустили 17 ракет из РСЗО по Донецку и Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 12.40 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено пять ракет из РСЗО; 12.40 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
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Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.
Кроме того, менее чем за час в период с 11.45 по 12.35 украинские войска выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Макеевке и пять снарядов такого же калибра по Киевскому району Донецка.
Позднее стало известно о новых обстрелах Донецка и Макеевки из РСЗО. "12.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три ракеты из РСЗО... 12.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМакеевкаДонецкСЦККПроисшествия
 
 
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