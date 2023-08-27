https://ria.ru/20230827/obstrel-1892497687.html

Украинские войска обстреляли Херсонскую область из артиллерии

Украинские войска обстреляли Херсонскую область из артиллерии - РИА Новости, 27.08.2023

Украинские войска обстреляли Херсонскую область из артиллерии

Украинские войска ночью обстреляли Новую Каховку, Каховку и окрестные села, расположенные на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по ним 32... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T11:09

2023-08-27T11:09

2023-08-27T11:09

специальная военная операция на украине

новая каховка

каховка

херсонская область

происшествия

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 27 авг – РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли Новую Каховку, Каховку и окрестные села, расположенные на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по ним 32 снаряда из ствольной артиллерии, сообщил журналистам в воскресенье представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Днепряны, Корсунка, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, всего за сутки по левобережной части Херсонской области противником было выпущено около 90 снарядов.

https://ria.ru/20230825/obstrel-1892139524.html

новая каховка

каховка

херсонская область

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новая каховка, каховка, херсонская область , происшествия