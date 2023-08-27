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ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 27.08.2023
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08:57 27.08.2023 (обновлено: 09:21 27.08.2023)
https://ria.ru/20230827/obstrel-1892481919.html
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 27.08.2023
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска утром в воскресенье выпустили еще два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T08:57
2023-08-27T09:21
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
кировский район
макеевка
нато
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска утром в воскресенье выпустили еще два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее представительство сообщало, что украинские войска выпустили пять кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Кроме того, представительство сообщило, что в период с 06.00 по 06.55 украинские войска выпустили четыре снаряда такого же калибра по Ясиноватскому району, три снаряда по Макеевке и девять снарядов по Донецку.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230826/obstrel-1892463590.html
https://ria.ru/20230827/pvo-1892477051.html
донецк
донецкая народная республика
кировский район
макеевка
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, кировский район, макеевка, нато
Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия, Кировский район, Макеевка, НАТО
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами

ВСУ обстреляли Донецк двумя кассетными снарядами калибра 155 миллиметра

© РИА НовостиПоследствия обстрела центра Донецка. Кадр видео
Последствия обстрела центра Донецка. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости
Последствия обстрела центра Донецка. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска утром в воскресенье выпустили еще два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее представительство сообщало, что украинские войска выпустили пять кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка.
Последствия обстрела
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Кроме того, представительство сообщило, что в период с 06.00 по 06.55 украинские войска выпустили четыре снаряда такого же калибра по Ясиноватскому району, три снаряда по Макеевке и девять снарядов по Донецку.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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