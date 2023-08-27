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Нетаньяху ответил лидеру ХАМАС, пригрозившему Израилю войной

Нетаньяху ответил лидеру ХАМАС, пригрозившему Израилю войной - РИА Новости, 27.08.2023

Нетаньяху ответил лидеру ХАМАС, пригрозившему Израилю войной

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье прокомментировал недавнее заявление одного из лидеров движения ХАМАС о готовности к войне с Израилем, отметив,... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T15:18

2023-08-27T15:18

2023-08-27T15:18

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армия обороны израиля

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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 авг - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье прокомментировал недавнее заявление одного из лидеров движения ХАМАС о готовности к войне с Израилем, отметив, что в борьбе с террором будут применены все средства, а террористы заплатят полную цену. В пятницу замглавы политбюро правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Салех аль-Арури заявил ливанскому телеканалу Al-Mayadeen, что движение "готовится к полномасштабной войне и обсуждает это за закрытыми дверями". Арури также предрек Израилю "беспрецедентное поражение". "Я слышал и хвастливые слова лидера ХАМАСа Арури из его укрытия в Ливане. Он хорошо знает, почему он и его друзья скрываются в потайных местах. ХАМАС и другие марионетки Ирана хорошо понимают, что мы будем бороться всеми средствами против их попыток вести против нас террористическую деятельность в Иудее и Самарии, в секторе Газа и в любом другом месте", - заявил премьер на еженедельном воскресном заседании своего кабинета министров. Нетаньяху заверил, что любой, кто попытается навредить Израилю путем финансирования и организации терактов, "заплатит по полной цене". "Хочу также обратиться к гражданам Израиля: мы сталкиваемся с волнами террора, как изнутри, так и извне. Это непростые дни. Это дни, когда нам брошен вызов. Нам необходимо объединить силы в борьбе против террора, против преступности в арабском секторе, против внешних и внутренних угроз, которые во многом организует Иран, задействуя своих марионеток. Будем стоять вместе, и мы их одолеем. Это мой призыв ко всем членам правительства, депутатам Кнессета и всем гражданам Израиля", - добавил премьер Израиля. С начала года 40 граждан Израиля были убиты в различных терактах и нападениях палестинцев. Командующий Центральным округом Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Иегуда Фокс ранее заявил, что Израиль давно не сталкивался с волнами терроризма, подобными нынешней.

https://ria.ru/20230823/zemletryaseniya-1891864343.html

https://ria.ru/20230825/izrail-1892238445.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, израиль, ливан, иран, биньямин нетаньяху, хамас, кнессет израиля, армия обороны израиля