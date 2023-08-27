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В иранской акватории Персидского залива произошел разлив нефти - РИА Новости, 27.08.2023
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22:24 27.08.2023
https://ria.ru/20230827/neft-1892578826.html
В иранской акватории Персидского залива произошел разлив нефти
В иранской акватории Персидского залива произошел разлив нефти - РИА Новости, 27.08.2023
В иранской акватории Персидского залива произошел разлив нефти
Разлив нефти произошел в иранской акватории Персидского залива, в районе нефтепровода, проходящего от порта Генаве на юге Ирана до иранского острова Харк,... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T22:24
2023-08-27T22:24
персидский залив
в мире
иран
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Разлив нефти произошел в иранской акватории Персидского залива, в районе нефтепровода, проходящего от порта Генаве на юге Ирана до иранского острова Харк, заявил гендиректор Организации охраны окружающей среды по иранской провинции Бушер Абд ар-Рахман Морадзаде. "После обнаружения нефтяных пятен в Персидском заливе на морском пути из Генаве в Харг о разливе было сообщено в Главное управление портов и морского судоходства Ирана, а также на нефтяной терминал на острове Харг для локализации разлива", - приводит агентство Tasnim слова Морадзаде. Он отметил, что утечка нефти произошла на нефтепроводе, проходящем от иранского порта Генаве до нефтяного терминала, расположенного на острове Харк. В район утечки, добавил иранский чиновник, были направлены нефтемусоросборщики для локализации разлива.
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персидский залив, в мире, иран, бушерская аэс
Персидский залив, В мире, Иран, Бушерская АЭС
В иранской акватории Персидского залива произошел разлив нефти

Tasnim: в иранской акватории Персидского залива произошел разлив нефти

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкРазлив нефти
Разлив нефти - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Разлив нефти . Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Разлив нефти произошел в иранской акватории Персидского залива, в районе нефтепровода, проходящего от порта Генаве на юге Ирана до иранского острова Харк, заявил гендиректор Организации охраны окружающей среды по иранской провинции Бушер Абд ар-Рахман Морадзаде.
"После обнаружения нефтяных пятен в Персидском заливе на морском пути из Генаве в Харг о разливе было сообщено в Главное управление портов и морского судоходства Ирана, а также на нефтяной терминал на острове Харг для локализации разлива", - приводит агентство Tasnim слова Морадзаде.
Он отметил, что утечка нефти произошла на нефтепроводе, проходящем от иранского порта Генаве до нефтяного терминала, расположенного на острове Харк. В район утечки, добавил иранский чиновник, были направлены нефтемусоросборщики для локализации разлива.
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Персидский заливВ миреИранБушерская АЭС
 
 
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