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В иранской акватории Персидского залива произошел разлив нефти

В иранской акватории Персидского залива произошел разлив нефти - РИА Новости, 27.08.2023

В иранской акватории Персидского залива произошел разлив нефти

Разлив нефти произошел в иранской акватории Персидского залива, в районе нефтепровода, проходящего от порта Генаве на юге Ирана до иранского острова Харк,... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T22:24

2023-08-27T22:24

2023-08-27T22:24

персидский залив

в мире

иран

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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Разлив нефти произошел в иранской акватории Персидского залива, в районе нефтепровода, проходящего от порта Генаве на юге Ирана до иранского острова Харк, заявил гендиректор Организации охраны окружающей среды по иранской провинции Бушер Абд ар-Рахман Морадзаде. "После обнаружения нефтяных пятен в Персидском заливе на морском пути из Генаве в Харг о разливе было сообщено в Главное управление портов и морского судоходства Ирана, а также на нефтяной терминал на острове Харг для локализации разлива", - приводит агентство Tasnim слова Морадзаде. Он отметил, что утечка нефти произошла на нефтепроводе, проходящем от иранского порта Генаве до нефтяного терминала, расположенного на острове Харк. В район утечки, добавил иранский чиновник, были направлены нефтемусоросборщики для локализации разлива.

https://ria.ru/20230424/tailand-1867346080.html

персидский залив

иран

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персидский залив, в мире, иран, бушерская аэс